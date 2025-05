PASANDO CON FICHAS

Visión incompleta del desarrollo, cuando el potencial de la diáspora queda fuera.

Por Rodolfo R. Pou y María Victoria Abreu

Una vez más, quienes toman decisiones públicas de la República Dominicana se embarcan en

otro plan de desarrollo sin tomar en consideración a su diáspora. Esta vez se trata de la

propuesta “Meta RD 2036”, que busca alcanzar “el desarrollo pleno” del país, con el interés de

que beneficie a más personas. La idea es “acelerar el crecimiento promedio anual del PIB de la

nación dominicana al 6%, que es la tasa necesaria para que éste se duplique en 12 años. La

propuesta contempla varias transformaciones estratégicas y acciones puntuales sobre los

recursos que el país tiene a mano para impulsar el crecimiento económico nacional. Y aunque la

propuesta se proyecta como sólida, la visión es poco disruptiva, incluso ignora el potencial de la

diáspora dominicana que, ni siquiera se menciona.

La planificación económica y el desarrollo sostenible de una nación en un sistema democrático

requieren la integración estratégica de todos los capitales disponibles: económico, intelectual,

social y político. Estos capitales no solo residen dentro del territorio nacional, sino que también

se extienden a su diáspora, que representa una fuente dinámica de inversión, conocimiento,

influencia y redes globales. La inclusión del capital económico de la diáspora —a través de

remesas, inversiones, emprendimientos y acceso a mercados internacionales— puede catalizar

sectores estratégicos como vivienda, infraestructura, educación y tecnología, diversificando las

fuentes de crecimiento y reduciendo la dependencia de financiamientos externos tradicionales.

Asimismo, el capital intelectual y social que reside en la diáspora —profesionales, académicos,

científicos, artistas y líderes comunitarios— enriquece el acervo nacional con innovación,

transferencia de conocimientos y mejores prácticas. Cuando se suma el capital político —la

capacidad de incidencia en países de residencia y su potencial diplomático informal— se

amplían las oportunidades de cooperación, visibilidad internacional y defensa de intereses

nacionales. Incluir estos capitales en la planificación nacional no es solo una cuestión de justicia

o reconocimiento, sino una decisión estratégica para construir una visión de desarrollo más

holística, resiliente y sostenible, en sintonía con las exigencias de un mundo interconectado.

Cualquier propuesta y discusión sobre el desarrollo dominicano estará siempre incompleta si

no contempla a su diáspora y el patrimonio que ésta posee.

Varios países han implementado políticas públicas para integrar el capital intelectual de sus

diásporas, reconociendo su valor en el desarrollo nacional. Por ejemplo, en Sudamérica

podemos citar a Argentina, con el Programa RAICES (Red de Argentinos Investigadores y

Científicos en el Exterior) busca conectar a científicos argentinos en el extranjero con la ciencia

nacional y fomentar su repatriación. O por igual en el continente africano, en Etiopía y Kenia,

donde ambos países han desarrollado políticas para involucrar a sus diásporas en iniciativas

nacionales. Etiopía, por ejemplo, promueve la participación de sus ciudadanos en el extranjero

en el proceso de democratización y construcción de paz. Kenia, por su parte, destaca la

diplomacia de la diáspora, reconociendo las habilidades y experiencias de los kenianos en el

extranjero como activos valiosos para la transformación nacional.

La diáspora contribuye de forma decisiva al desarrollo de sectores clave como la ciencia y el

emprendimiento, al actuar como puente entre el conocimiento global y las necesidades locales.

Países como India han logrado integrar a científicos de su diáspora en proyectos de innovación

tecnológica y educación superior, a través de programas como Global Initiative of Academic

Networks (GIAN), que invita a académicos indios en el extranjero a impartir cursos y desarrollar

investigaciones en universidades locales.

En el sector del emprendimiento, la diáspora suele jugar un rol catalizador, especialmente en

economías emergentes. Por ejemplo, en países como Nigeria o Vietnam, los emigrados han

fundado empresas tecnológicas, incubadoras y fondos de inversión que fomentan el desarrollo

del ecosistema emprendedor. En Ruanda, la diáspora ha sido clave en el auge de startups en

sectores como fintech, salud y agricultura de precisión, ofreciendo no solo capital, sino también

mentoría y conexión con mercados internacionales. Del mismo modo, en América Latina,

emprendedores de la diáspora colombiana y mexicana han creado plataformas de comercio

digital y soluciones tecnológicas que no solo generan empleo, sino que también modernizan la

infraestructura empresarial en sus países de origen. Estas contribuciones no sólo generan

riqueza económica, sino también transformación estructural en sectores prioritarios.

Entonces, ¿cómo es posible que el Estado y el sector privado dominicano no entiendan el

capital que representa la diáspora dominicana para el desarrollo de nuestra nación?

Más de 3 millones de personas que se identifican como dominicanos residen fuera del territorio

nacional. Entre ellos decenas de miles de profesionales y técnicos especializados manejando

presupuestos y encabezando instituciones y dependencias gubernamentales. Una gran parte de

ellos se interesan en compartir sus conocimientos y relaciones, o bien servir de voluntario en

programas de causas justas aquí y allá. ¿Qué o cuánto representa eso? Más allá de la plusvalía

en sus propiedades comerciales y residenciales, la diáspora criolla cuenta con más de 150 mil

millones de dólares en ingreso salarial anual y otros 10 mil millones en sus cuentas bancarias.

¿Qué hace falta para que despierten y no dejen pasar la oportunidad de incluir a millones de

dominicanos y dominicanas que -aun viviendo en el extranjero- son un activo importantísimo

y tienen un inmenso potencial aún por descubrir? ¿Es que no pueden ver más allá de las

remesas?

En el año 2021, la Fundación Diáspora y Desarrollo preparó, publicó y compartió en numerosos

escenarios, incluyendo ante el Presidente Abinader, legisladores y gremios empresariales, la

Primera Agenda Integral de Cooperación y Desarrollo desde la Diáspora Dominicana. Un

documento sencillo, repleto de propuestas estratégicas vistas desde el lente de la diáspora

profesional. Y se ignora. No se le da crédito. No se consulta. Es completamente evadida. Los

creadores de “Meta RD 2036” presuntamente consultan a ‘expertos internacionales’, mas no

han consultado -a nuestro entender- a su propia diáspora.

Hemos dado ejemplos aquí de como diásporas integradas efectivamente, proyectan el progreso

de su tierra natal. ¿Por qué los dominicanos no podemos hacerlo también? Simplemente la

diáspora no es parte de la ecuación. Se menciona la inversión extranjera, pero en ningún

momento se habla del patrimonio y el capital de inversión desde la diáspora -más allá de las

remesas, las cuales están llegando a su pico, por el hecho de que las segundas y terceras

generaciones de dominicanos en el extranjero, simplemente van perdiendo el vínculo con la

madre patria.

Es posible que en algún momento la diáspora se desvincule, se canse de intentarlo, de tocar

puertas para que se le escuche, para que se le integre, para que se le incluya y tome en

consideración en discusiones y planes estratégicos en donde su participación sería catalítica.

Por lo aparente, a los tomadores de políticas públicas les es más fácil pasar con ficha, y obviar el

patrimonio más grande e importante de la nación dominicana, temiendo a lo mejor, a tener

que rendir cuentas, mostrar transparencia y hasta que le canten capicúa.

La diáspora merece y requiere ser incluida. Es hora de que todos los jugadores tengan su justo

turno en la mesa. Es momento de jugar con todas las fichas, por un verdadero desarrollo

sostenible de nuestra querida Quisqueya.

Rodolfo R. Pou es el Presidente del Consejo Directivo de Diaspora Development Foundation –

DDF en Estados Unidos. Pou es, además, articulista, autor y especialista en temas sobre las

diásporas.

María Victoria Abreu es economista con experiencia en organismos internacionales y otros

sectores, tanto en RD como en Estados Unidos. Es colaboradora estratega y técnica de DDF.