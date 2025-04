Partido Demócrata de Queens respalda a Cuomo para alcalde NYC; figuran dominicanos apoyándolos

NUEVA YORK.- El Partido Demócrata en el condado de Queens, donde figuran miles de dominicanos, decidió este domingo apoyar al exgobernador Andrew Cuomo para la alcaldía de esta ciudad.

Cuomo recibió el respaldo de la organización y de su presidente en el condado, Gregory Meeks. Este respaldo representa una muestra significativa de apoyo mientras el exgobernador busca un regreso político.

Llevaba más de tres años fuera del ojo público luego de su renuncia como gobernador de NY en medio de un escándalo de 11 acusaciones por acoso sexual en 2021.

Cuomo se ha presentado como un luchador, añadiendo «Queens me apoyó», «Brooklyn me apoyó» y «Staten Island me apoyó», lo que consolida su posición como favorito en las primarias democratas a celebrarse el junio próximo.

Se espera que en las próximas semanas carismáticos y valorados líderes políticos dominicanos en Manhattan y El Bronx endosen a Cuomo. Su popularidad va rumbo a la «Cuomomanía», ha podido testificar este reportero, al captar conversaciones políticas al transitar por las diferentes vías públicas donde residen decenas de miles de quisqueyanos en ambos condados.

El alcalde de esta ciudad, Eric Adams, asistió la semana pasada a un encuentro en el Alto Manhattan, que convocara su comisionado de Transporte de NYC (DOT), Ydanis Rodríguez, contrario a las convocatorias que con frecuencia efectuaba cuando el alcalde buscaba ser electo por primera vez en la posición, en esta ocasión la asistencia de quisqueyanos fue muy mínima.

Los aspirantes demócratas a participar de las próximas primarias de junio son: El propio Eric Adams, Andrew Cuomo, Brad Lander, Adrienne Adams, Jessica Ramos, Zellnor Myrie, Zohran Mamdani, Scott Stringer, Michael Blake, Jim Walden, y Whitney Tilson.

El que resulte ganador será el candidato oficial demócrata para las elecciones a celebrarse el 4 de noviembre próximo, y uno de ellos será elegido como alcalde, para gobernar a más de 8 millones de neoyorquinos durante los próximos cuatro años.

También se elegirán el Contralor Municipal, Defensor del Pueblo, presidentes de Condados y al Concejo Municipal.

Una reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac-NY encontró que solo el 11% de los demócratas registrados darían su apoyo a Adams en las primarias de junio próximo, mientras que el 31% respaldaría a Cuomo.

Un estudio de Honan Strategy Group, realizado en enero pasado reveló que el 74 % de los votantes afroamericanos tiene una opinión desfavorable de Adams, mientras que el 79 % apoya a Cuomo. Además, el exgobernador goza de gran simpatía entre los votantes hispanos, un 29% de la votación.