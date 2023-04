Paradisus by Meliá se transforma en Resorts Destination Inclusive

Punta Cana. – Paradisus by Meliá la marca de hoteles de lujo todo incluido de Meliá Hotels International, ha presentado una serie de nuevas experiencias diseñadas para conectar a los huéspedes con la cultura local denominado Destination Inclusive®. Este nuevo programa abarca todo el resort: desde el diseño y los servicios hasta oportunidades gastronómicas, ocio y actividades para los huéspedes, tanto dentro como fuera de los establecimientos.

Los huéspedes estarán más conectados que nunca con la cultura local del destino en el que se ubica el hotel, transformando la forma en que los viajeros experimentan los hoteles todo incluido. Como parte de este programa, a partir del 1 de abril de 2023, los huéspedes tendrán acceso a experiencias Destination Inclusive®: actividades únicas fuera de las instalaciones de Paradisus.

Las experiencias Destination-Inclusive® sólo estarán disponibles para los huéspedes de las nuevas categorías de suites Nikté y The Reserve. Incluida en la tarifa diaria de estas categorías, cada experiencia Destination Inclusive® está cuidadosamente seleccionada por expertos locales para conectar a los huéspedes con la naturaleza y la belleza que rodea a cada hotel.

En los establecimientos de Paradisus en la Riviera Maya, que incluyen Paradisus Cancún, Paradisus La Perla y Paradisus Playa del Carmen, los huéspedes visitarán un cenote local guiados por un chamán mexicano para disfrutar de una clase privada de meditación y yoga diseñada para limpiar las energías y conectar a los huéspedes con el entorno natural. En Paradisus Los Cabos, los huéspedes explorarán la belleza única de un cañón milenario situado cerca del hotel. Durante la visita, participarán en una práctica de yoga espiritual y de sanación con sonido dirigida por un instructor local. Por último, en el Paradisus Palma Real en Punta Cana, los huéspedes subirán a bordo de un catamarán privado que los transportará a una playa tranquila y apartada en la que participarán en una clase junto al mar para conectar con la naturaleza y la magia del destino. Estas experiencias únicas cambiarán a lo largo del año con la valoración de curadores locales.

Nikté, de reciente lanzamiento en todos los complejos, ofrece una experiencia mejorada a los huéspedes que desean un toque especial durante su estancia. Diseñado para satisfacer a los clientes que buscan lujo y comodidad, Nikté en Paradisus by Meliá proporciona una experiencia superior de suite a través de una serie de servicios exclusivos y beneficios que incluyen categorías de habitaciones premium, servicio de descubierta, minibar premium, un concierge de destino personal, reservas de cena prioritarias y una cena incluida en el restaurante premium Sal Steak Cave cuando aplique, así como un circuito hidrotermal en el YHI Spa del complejo. Los viajeros que buscan una estancia más íntima y que se alojen en cualquier resort Paradisus by Meliá pueden experimentar The Reserve: un oasis solo para adultos. The Reserve at Paradisus by Meliá ofrece a los huéspedes acceso a los espacios exclusivos para adultos del complejo, que incluyen zonas privadas en la playa, piscinas, salones y actividades exclusivas para adultos.

«En Paradisus by Meliá, el destino desempeña un papel clave en la creación de una experiencia de viaje única», declaró Susanna Mander, Directora Global de Marketing de la Marca Paradisus by Meliá. «Estamos encantados de llevar a nuestros huéspedes a descubrir los infinitos placeres de unas vacaciones como nunca antes habían experimentado. Estas nuevas ofertas les brindan la oportunidad de encontrar rincones secretos, disfrutar de una cocina auténtica, conocer a artistas locales y explorar los destinos, proporcionándoles un conocimiento más profundo de su cultura.»

Paradisus by Meliá aterriza en Europa

Paradisus también ha llegado a Europa. El 24 de marzo, Paradisus Gran Canaria abrió sus puertas como el primer hotel de la marca Paradisus by Meliá en Europa. Situado en Gran Canaria, la tercera isla más grande de las Canarias, este destino se ha convertido en uno de los más populares de España. Paradisus abrirá su segundo establecimiento europeo, Paradisus Salinas, el próximo 22 de mayo.

Con la arquitectura, el diseño y el interiorismo a cargo del estudio ASAH del arquitecto Álvaro Sans, Paradisus Gran Canaria cuenta con 297 habitaciones y suites de diferentes categorías, entre ellas Nikté y The Reserve. Todas las habitaciones gozan de un ambiente sereno y relajante que complementa el entorno natural circundante con un diseño en armonía con la belleza de su entorno.

El diseño de las habitaciones del Paradisus Gran Canaria se basa en colores neutros y relajantes acompañados de mobiliario contemporáneo y obras de arte local. En línea con el compromiso de sostenibilidad de Paradisus by Meliá y Meliá Hotels International, tanto la ropa de cama como los amenities son 100 % sostenibles, reciclables y fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente. Todos los productos del minibar están elaborados por artesanos locales para reducir su impacto en el medio ambiente.

Paradisus by Meliá presenta Holistic Weeks 2023

También como novedad en 2023, los resorts Paradisus by Meliá han puesto en marcha una variedad de experiencias wellness de vanguardia durante todo el año, en colaboración con SUDA, una empresa internacional especializada en el diseño de experiencias wellness innovadoras y exclusivas. Estas experiencias, denominadas Holistic Weeks Paradisus, se han diseñado para ofrecer a los huéspedes un viaje personal a través del yoga inmersivo, el movimiento primitivo y la meditación sensorial, entre otros, con expertos dirigiendo cada sesión. Esta programación está incluida en la tarifa diaria de todos los huéspedes de Paradisus. Cada Holistic Week será única en cada complejo Paradisus y se ofrecerá varias veces a lo largo del año.

Para los huéspedes que buscan una experiencia wellness más significativa y profunda, Paradisus Los Cabos acogerá su primer retiro de bienestar y arte «Embrace Your Nature» en colaboración con SUDA del 13 al 18 de julio de 2023. El retiro de 5 días es una experiencia holística completamente inmersiva diseñada para ayudar a relajarse, eliminar toxinas y reconectar la mente, el cuerpo y el alma con la naturaleza a través de un calendario de sesiones inmersivas lideradas por formadores wellness internacionales que combinan yoga, meditación, movimiento, respiración y estiramientos con experiencias artísticas. Los participantes también podrán participar en sesiones artísticas especiales después de la meditación para plasmar sus emociones a través de la pintura. Las reservas pueden hacerse a través de Eventbrite.

Sobre Meliá Hotels International

Fundada en 1956 en Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con una cartera de más de 400 hoteles (en cartera y en proyecto), repartidos en más de 40 países, y 10 marcas: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Falcon’s Resorts by Meliá, Sol by Meliá y Affiliated by Meliá. El Grupo es una de las empresas hoteleras vacacionales líderes a nivel mundial, experiencia que le está ayudando a consolidar el creciente segmento del mercado urbano inspirado en el ocio. Su compromiso con el turismo responsable ha llevado al Grupo a convertirse en la empresa hotelera más sostenible del mundo, según la última Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa de S&P, y es también una marca «Top Employer 2023» en España, México, República Dominicana, Italia y Alemania. Meliá Hotels International también está incluida en el mercado de valores español del IBEX 35. Para más información, visite www.meliahotelsinternational. com

Sobre Paradisus by Meliá

Paradisus by Meliá Destination inclusive® Luxury Resorts es una marca operada por Meliá Hotels International, una de las compañías hoteleras familiares líderes a nivel internacional. Los hoteles Paradisus están situados tanto en destinos emergentes como en algunos de los más exclusivos del mundo, ofreciendo una experiencia superior a sus huéspedes. La marca de hoteles de lujo ofrece actualmente hoteles en la República Dominicana: Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort; en México: Paradisus Cancún, Paradisus Playa del Carmen, Paradisus La Perla (sólo adultos) y Paradisus Los Cabos (BCS, México); y en España: Paradisus Gran Canaria y próximamente Paradisus Salinas Lanzarote. Cada uno de los establecimientos se ubica en hermosos jardines con vistas a la playa y reflejan la belleza natural de sus emplazamientos. Centrados en la salud, el bienestar y el entorno natural, cada complejo ofrece una serie de experiencias enriquecedoras personalizadas, que incluyen yoga, tratamientos de YHI Spa, deportes acuáticos y clases de cocina. Paradisus by Meliá ofrece una selección de excepcionales tipos de habitaciones y opciones aún más lujosas como The Reserve (sólo para adultos) y Nikté (para familias), que ofrecen alojamiento de primera calidad, los más altos estándares de servicio de la marca, comodidades exclusivas y servicios VIP ideales para una amplia gama de huéspedes: parejas, familias, bodas y viajes de negocios. Una de las nuevas experiencias incluidas en la estancia para los huéspedes VIP son los Destination Inclusive®, actividades que tienen lugar fuera del hotel e invitan a nuestros huéspedes a profundizar en la cultura local y vivirla en primera persona en cada destino Paradisus. Descubra más en los perfiles de redes sociales de Paradisus by Meliá en Instagram @paradisusbymelia_esp y @paradisusbymelia_eng; y en Facebook, Paradisus by Meliá ESP. www.melia.com/paradisus.