Opción Democrática indica que para Abel Martínez la campaña presidencial es más importante que su rol de alcalde de Santiago

La Coordinación del partido Opción Democrática (OD) en Santiago, aseguró que el alcalde Abel Martínez está más concentrado en el proselitismo electoral que en sus responsabilidades en el gobierno municipal. Esta situación, señalan, ha marcado el ausentismo laboral del alcalde Abel Martínez en múltiples compromisos, como fue la rendición de cuentas del pasado 24 de abril; ausencia que también ha sido posible por la complicidad, por acción o por omisión, de muchos de los distintos regidores del Concejo de Santiago.

“Si bien es cierto que pudieran verse luces en algunos sectores de Santiago, las iniciativas de los murales públicos y la mejora en la recogida de la basura, pero para la mayoría de los barrios, esta gestión ha imitado, reforzado y continuado la mala política de dejar en el olvido a los sectores periféricos de Santiago, como además de inaugurada iniciativas, no entran en funcionamiento inmediatamente”, afirmó Alexander Germoso, dirigente de OD en Santiago.

Respecto al plan de manejo de los desechos sólidos, Opción Democrática apunta que se nota un desnivel en la aplicación del servicio especialmente en los sectores periféricos de la ciudad. Reconocen que ha habido una intención con el tema en comparación al modelo anterior, pero que a pesar de ello, poco se ha hecho en cuanto a la reducción paulatina en la generación de los desechos sólidos, pues Santiago alcanza un promedio de 21,000 toneladas mensuales.

Indican como preocupante que no se están ejecutando las acciones del contenidas Plan Estratégico de Santiago en materia de Ciudad Basura Cero, acciones que pueden beneficiar la calidad del aire ya y el medio ambiente de Santiago.

“La alcaldía no ha dado muestras de terminar lo que empieza. Un ejemplo de ello es la pocilga del Hospedaje Yaque. Después del saneamiento en el primer período de la actual gestión, en la que se desmontaron las estructuras de madera que promovía el hacinamiento en el lugar, junto a la recogida de desechos sólidos del área al final del día, hoy no puede decirse lo mismo, pues se mantienen las condiciones de insalubridad, y no se ven acciones que generen valor al espacio a largo plazo, como, por ejemplo, recoger los desechos orgánicos y promover el compostaje (abono), que luego puede venderse a productores o donar en sectores rurales adyacentes”, a punto Josefina Almanzar, coordinadora del partido en esta localidad.

Entros temas que resaltan son la relación de tensión que se ha dado entre la Policía Municipal y la ciudadana por los atropellos sufridos en diversos momentos, como además las mejoras que hay que hacer para la gestión del transporte público y privado de la ciudad.