- Publicidad -
Nacionales

OMSA confirma incendio de autobús en el Distrito Nacional; no hay personas heridas

PRIMICIAS DIGITAL18 de noviembre de 2025
1 1 minuto de lectura
Santo Domingo.- La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) confirma que este martes 18 de noviembre, alrededor de las 6:30 de la mañana, una de sus unidades se incendió en la avenida Albert Thomas esquina Manuela Díez, sector María Auxiliadora, Distrito Nacional.
El vehículo transportaba empleados del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Al detectar la salida de humo, el chofer detuvo de inmediato el autobús y ordenó la evacuación total, logrando que todos los pasajeros y el conductor abandonaran la unidad sin sufrir daño alguno.

Minutos después, unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y extinguieron el incendio en corto tiempo.
Mediante un comunicado oficial, la OMSA lamentó el incidente y anunció que se encuentra a la espera del informe técnico del Cuerpo de Bomberos.
Asimismo, confirmó que ya se inició una investigación interna para determinar las causas del fallo mecánico y revisar los protocolos de mantenimiento de la flota.
Visited 3 times, 3 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL18 de noviembre de 2025
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Ministro de la Presidencia resalta la importancia de la Reunión Regional de Observatorios sobre Drogas

18 de noviembre de 2025

DGA fortalece sus controles internos junto a Contraloría

18 de noviembre de 2025

Lamentan en NYC fallecimiento madre del comunicador Charles Taveras

18 de noviembre de 2025

AUTORIDADES ATRAPAN TRES HOMBRES CON 806 PAQUETES DE PRESUNTA COCAÍNA

17 de noviembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!