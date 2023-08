Omar Fernandez le lleva la delantera a Faride Raful 51.80% vs 39.10% en la candidatura a Senador Distrito Nacional

EFE.- El pre candidato a Senador de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional Omar Fernandez aventaja con un 51.80% en las preferencias electorales contra la actual senadora del PRM Faride Raful que tiene un 39.10% en la plaza capitalina.

Omar quien ha estado en constante movimiento por todos los rincones de la ciudad capital se proyecta como el virtual ganador a solo 6 meses de las Elecciones de Febrero próximo según el Centro de Investigaciones y Estadísticas Liberty Research Group Srl.

En el mismo orden por la circunscripcion No.2 del Distrito Nacional Miguel Flaquer Eusebio de la Fuerza del Pueblo le lleva la delantera con 39.10% al pre candidato a Diputado por el PRM Raymond quien estaría representando la nueva cara del Partido gobernante.

La encuesta realizada 24 y 25 de agosto, a 1400 entrevistado de la circunscripcion No.2 y No. 1 del distrito Nacional, La encuesta expuso que el 70% desaprueba la gestión del mandatario Luis abinader por la alta inflacion en la carestía de los precios de los alimentos que actualmente existe en la isla y el 51.90% entendia que no debió optar por un segundo mandato constitucional, y el 43.70% sostiene que no debió permitir la Alianza de los 3 partidos opositores con el PRD.

Otros flagelos que han venido disgustado a los transeúntes y entrevistado es que el gobierno,actuó con descuido de los organismo de socorro ante el evento de la Tormenta Franklin por el abandono en las 30 cañadas en la demarcación del distrito nacional y hay más de 1200 damnificado en esta demarcación tras los efectos de la Tormenta Franklin.