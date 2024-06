NYSFTD ofrece US$3,000 recompensa permita captura delincuente hirió taxista

NUEVA YORK.- La Federación de Taxistas del estado de Nueva York (NYSFTD), que dirige Antonio Cabrera (Tuly), está ofreciendo tres mil dólares a quien ofrezca información que permita la captura de dos ladrones que la semana pasada balearon a un taxista en Brooklyn.

Cabrera, quien también preside el consorcio de High Class, indica que el taxista Naveed Afzal recibió un balazo en la cabeza y otro en la pierna en Lincoln Place, cerca de la avenida Underhill, en Prospect Heights, en el mencionado condado.

El taxista conducía una camioneta Mercedes accesible para sillas de ruedas cuando fue baleado el pasado jueves a las 10:00 de la noche, informó la policía.

Los detectives creen que los dos delincuentes habían organizado el viaje con anterioridad por medio de una aplicación de viajes compartidos. Cuando llegó la víctima se subieron en la parte de atrás del automóvil, sacaron un arma e intentaron robarle, se informó.

Tras el tiroteo, los sospechosos salieron del vehículo y dejaron una pistola calibre 380, indicó la policía. Hasta el momento no se han realizado detenciones al respecto.

Cabrera lamenta que los taxistas, que dan un servicio muy importante a las comunidades, están siendo atacados por delincuentes, haciendo un llamado a la población para que denuncien cuando vean o noten que un chofer está siendo agredido o cometiéndose cualquier acto en su contra.

Recordó algunas agresiones contra taxistas en NYC, entre ellos: En febrero, una mujer acuchilló a un taxista en horas de la tarde frente a una iglesia en la avenida 23 con la calle 89 en East Elmhurst, Queens, negada a pagar la tarifa correcta.

En mayo pasado, al taxista Eufelix Jiminián, de 26 años, le hicieron cinco disparos cuando le cobraba 17 dólares al pasajero al llegar a su destino en El Bronx.

En noviembre 2023, un taxista de 82 años fue golpeado por un cliente en la calle Canal en down town Manhattan para no pagarle el pasaje. El conductor quien trabajó durante muchos años en UPS, al retirarse y para no quedarse en la casa, había decidido laborar algunas horas durante el día en el taxi.