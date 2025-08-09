Nuestro gran himno

Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril…Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará; que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libre sabrá”…(No hay ni puede haber mejor Himno Nacional. Quien no lo crea, que revise nuestra historia de 1822 en adelante y les pregunte a los españoles, franceses, norteamericanos y haitianos sobre los resultados de sus temerarias aventuras, para que se percate de que no puede haber un canto nacional más justo que este. Cualquier nuevo invento que falsifique nuestra identidad es sencillamente repudiable, condenable, odioso).