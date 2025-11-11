No, Luis, deja esa Cumbre

América es el continente más plural del mundo. Tiene de todo: gobiernos socialistas, gobiernos demócratas, dictaduras extremas, todos los idiomas, todas las culturas, pueblos atrasados, pueblos desarrollados, pueblos blancos, negros y mestizos. Todos somos iguales en deberes, derechos y aspiraciones (menos uno, que es el imperialismo más grande del mundo, hoy gobernado por un tipo medio loco). Ahora nos proponen reiterar en 2026 la fracasada Cumbre de mandatarios de América, que debió realizarse en diciembre…(No, Luis, deja eso, que no tiene ningún sentido repetir esa ridícula historia).

Visited 4 times, 4 visit(s) today