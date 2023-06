Nestlé® anuncia asociación con The Yield Lab Latam

Nestlé® anuncia el inicio de una alianza con The Yield Lab Latam, un fondo especializado

de capital emprendedor, para respaldar su camino hacia la sostenibilidad mediante el

desarrollo de empresas basadas en tecnología de alto impacto para la industria agrícola

en la región, reforzando su compromiso con la innovación y proyectos transformadores

dentro del ecosistema empresarial.

The Yield Lab Latam está presente en 4 países de América Latina e invierte en nuevas

empresas de base tecnológica que operan en la industria agroalimentaria para brindar

soluciones innovadoras desde la producción de alimentos hasta métodos agrícolas.

Conecta a inversores, emprendedores, corporaciones, agricultores, el sector público y

comunidades de investigación para promover la transformación sostenible de esta

industria crucial.

Nestlé® ha comprometido una inversión en The Yield Lab LATAM desde su Fondo de

Sostenibilidad. Este Fondo invierte en organizaciones innovadoras que trabajan en dos

áreas clave: promover soluciones de empaques e infraestructura de reciclaje que

contribuyan a economías circulares; y ayudar al sector alimentario en la transición hacia la

agricultura regenerativa.