Mujeres RD en centros de poder desde dictadura Trujillo al 2024

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Un elevado número de mujeres dominicanas han logrado penetrar a los centros de poder de la

nación de la dictadura de Trujillo al 2024.

Mujeres dominicanas lideran 40 mil empresas, según Mujer Es, un directorio de empresas que

pone muy en alto el talento y la visión emprendedora de las mujeres líderes en diferentes sectores

del aparato productivo de la nación, presentado al país el 6 de febrero de 2024 por la Cámara de

Comercio de Santo Domingo.

La historia de las mujeres que han penetrado a los centros de poder es muy importante y arrancamos con casos impactantes:

BIENVENIDA RICARDO

Fue esposa del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina.Contrajeron nupcias en 1927 en Montecristi.

MARIA MARTINEZ

Fue esposa del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina.

ISABEL MAYER

Fue senadora por la provincia de Montecristi, electa en las elecciones de mayo de 1942.Tuvo mucho poder en la dictadura trujillista.

JOSEFINA PADILLA VIUDA SANCHEZ

Fue por el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) la primera mujer candidata a la

vicepresidencia de la República Dominicana en 1962. Se destacó como política, medica,

catedrática universitaria y docente.

MARGARITA CEDEÑO

La doctora Margarita Cedeño estuvo casada con el ex presidente Leonel Fernández, primera dama

y vicepresidenta de la República.

MILAGROS ORTIZ BOSCH

Ex vicepresidenta de la República, ministra de Educación y directora de Ética en la administración

encabezada por el presidente Luis Abinader.

CRISTINA LIZARDO

Fue presidenta del Senado de la República, educadora, ex senadora por la provincia Santo

Domingo.

MINOU TAVAREZ MIRABAL

Minou Tavarez Mirabal, trabajadora incansable por la democracia dominicana

MILAGROS GERMAN

Es ministra de Cultura en el actual gobierno.

MIRIAM GERMAN BRITO

Procuradora General de la República

Patricia Villegas García, Embajadora dominicana en Brasil

Michel Cohen Camacho, Embajadora

Sonia Guzmán Klang, Embajadora Dominicana en Washington

Rosa Margarita Hernández de Grullón, Embajadora en Francia

Sara Paulino Cárdenas, Embajadora en Guatemala

Angie Shakira Martínez Tejera, Embajadora

Violeta Mazara Ubiera, Embajadora

Senadoras Melania Salvador, Lía Inocencia Díaz Santana, Ginette Bournigal

Josefa Castillo, superintendente de Seguros

2024

Entre las mujeres destacadas se encuentran

Raquél Arbaje, primera dama, esposa del presidente Luis Abinader.

Raquél Peña, vicepresidente de la Republica electa para el periodo 2020-2024. Es candidata

vicepresidencial nuevamente, buscando ser reelecta para el periodo 2024-2028, acompañando al

presidente Luis Abinader.

Mayra Jiménez, ministra de la Mujer.

Clarissa de la Rocha, vicegobernadora del Banco Central

En el equipo ejecutivo de Scotiabank en RD se destacan: Eveling Vargas, vicepresidente antilavado

de dinero y control interno

Nancy Camacho, vicepresidente de riesgos

Loraine Álvarez, Directora de Recursos Humanos y Servicios Administrativos

Vielka Brito, Directora de Cumplimiento

Lennis Orocu, directora de auditoría

Nicole Cedeño, directora legal

SENADORA POR EL DISTRITO NACIONAL

Faride Rafúl, senadora por el Distrito Nacional

OTRAS MUJERES HAN LOGRADO EL ÉXITO

Dolores Fernández y Patricia Lorenzo Paniagua, integrantes del pleno Junta Central Electoral (JCE)

Anibelca Rosario, suplente-integrante del pleno de JCE

Suedi León, directora de comunicaciones de la JCE

Carolina Mejia, alcaldesa del Distrito Nacional, formó parte de la Junta Monetaria.

Betty Gerónimo, alcaldesa electa en Santo Domingo Norte para el periodo 2024-2028.En la

actualidad es diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Maira Morla, sub-directora general del INFOTEP.

En las elecciones municipales del 18 de febrero pasado, 8,134 candidaturas correspondieron a

mujeres

MUJERES EXITOSAS

Mujeres exitosas también son:

Ligia Bonetti, presidente del Grupo SID, ex presidente de la Asociación de Industrias de la

República Dominicana (AIRD).

Sergia Elena Mejía, integrante de la Junta Monetaria

Mercedes Capellán, directora general del Grupo M

Elena Viyella de Paliza, ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y de la

AIRD

Mónica Armenteros de Torrón, miembro externo independiente de la Junta de Directores de la

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP).

En tanto, Adalgisa de Jesús, Amelia Prota Martínez, Clara Peguero Sención, Jinny Alba, Nuris Marte

y Mildred Minaya, ocupan posiciones de importancia en el área ejecutiva de la APAP.

Doris Laura Uribe, Patricia Bisonó J., July Mejía, Fraysis Moronta, ocupan importantes posiciones

en el Banco de Reservas.

Yandra Portela, ex presidenta de la AIRD, vicepresidenta de Administración de Industrias Nigua

(INDUSNIG)

Antonia Antón de Hernández, María Povedano, Lissette de Jesús, María Angélica Haza, son

funcionarias de alto nivel del Banco Popular.

Celeste Fernández de Reynoso, fundadora junto a su esposo Bolívar Reynoso, del Grupo Bocel, en

Santiago de los Caballeros

Amelia Vicini, del poderoso grupo económico INICIA

Norma J. Molina de Nanita, secretaria de la Junta Monetaria

Noelia García, presidenta del Voluntariado Banreservas

Circe Almánzar Melgen, fue vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República

Dominicana (AIRD) y en la actualidad una muy importante consultora empresarial.

Cruz Amalia Rodriguez Sotomayor

Presidenta de Cementos Cibao con muy importante incidencia en la Asociación Dominicana de

Cemento Portland.

Mujeres de negocios organizadas en la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias.

Mariel Bera, vicepresidenta de relaciones corporativas y banca responsable del Banco Popular

Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (ANMEPRO)

Melba Segura viuda Grullón, presidenta de la Fundación Sur Futuro

Rosa Rita Álvarez, directora ejecutiva de Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE), con gran

impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer dominicana

Kirsys Jáquez Marichal, presidenta ejecutiva de la Asociación de Administradoras de Fondos de

Pensiones

Rafaela Alburquerque, ex presidenta de la Cámara de Diputados, diputada

Mercedes Canalda, presidenta ejecutiva del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM

Noris Perelló Abreu, empresaria cafetalera, vicepresidenta ejecutiva de INDUBAN

Lucile Houellmont, presidenta de la Cámara Comercio de Santo Domingo.

Rosanna Ruiz, economista, presidente de la Asociación de Bancos Múltiples dela República

Dominicana. Ocupó importantes funciones en el Banco Central, entre estas asesoras del

gobernador del Banco Central.

Lina García, presidente ejecutiva del Grupo Linda, ex presidente de la Asociación de Industrias de

la Región Norte (AIREN).

Mercedes Ramos, presidenta ejecutiva del Grupo Ramos, institución en que fue hace poco fue

anunciada una transición de roles.

General Rosanna Pons, ex directora de inteligencia e inspectora general de la Fuerza Aérea de

República Dominicana (FARD)

Haydee Kuret de Rainieri, vicepresidente del Grupo Diario Libre, ex presidente de ASONAHORES,

alta ejecutiva del Grupo Punta Cana.

Emilia C. Díaz Moreno, vocal equipo directivo del Grupo Rica.

Elsa Julia Brache Álvarez, directora corporativa de Mercadeo del Grupo Rica.

Elisa Vilorio de Painter, Olga Morel, Elina Rosario, Brenda Villanueva de Cardoza, Madelin Yasmín

González de Silva, Letty Gutiérrez Bonilla, Scarlet Vicente Veloz, Sabrina Díaz Rodriguez, Shanttal

Zuleta Brea, Nacyra Cury de González, ocupan importantes posiciones en el Banco Central.

Fabiola Herrera de Valdez, sub-gerente de sistemas e innovación del Banco Central

Madelin Martínez, vicepresidente de Mercadeo y retail financiero de Centro Cuesta Nacional.

Amarilis Durán Salas, presidente de la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional

(FEM, institución sin fines de lucro

Diseñadora Gianina Azar

Alexandra Izquierdo, ex directora general de Proindustria

Lery Laura Piña, Titular de Comunicaciones de la Superintendencia de Bancos

Socorro Minerva de la Cruz, asesora general Superintendencia de Bancos

Yulianna Ramón Martínez, subgerente de regulación e innovación

Natalia Sánchez García, directora de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (Pro-Usuario),

de la Superintendencia de Bancos

Yolanda Guzmán Taveras, vicepresidente de negocios de la Asociación Cibao de Ahorros y

Préstamos; Reny Espaillat Khoury, vicepresidente de Talento Humano; Miriam Suarez Bautista,

gerente de Mercadeo; María Isabel Ega, gerente de Asuntos Legales; Yara Hernandez Gutiérrez,

gerente de comunicaciones y sostenibilidad

PROFESIONALES

Soraya Lara, presidenta del patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM)

Ana Simó, psicóloga orientando a la sociedad en la radio sobre educación sexual.

RECONOCIMIENTO

Reconocimiento también a Wanda Polanco Peña, Liliam Polanco Peña, Venecia Joaquín y a todas

las mujeres que aportan al desarrollo del periódico Primicias, de Multimedios Primicias.

También a las de Su Mundo Televisión, muy emprendedoras, laboriosas y exitosas.