MMV organizará conversatorio para promover conocimiento de la Constitución

SANTO DOMINGO.- El Movimiento Marcelino Vega (MMV) impartirá un conversatorio con el tema de la Constitución, enfocado en promover el conocimiento de la Carta Magna, con especial énfasis en el civismo y la figura de Juan Pablo Duarte.

Así lo informó Olivo De León, coordinador general del MMV, quien explicó que la actividad se efectuará el miércoles 4 de febrero en el Colegio Padre Guetti y Escuela Rosa de Sarón, ubicado en el populoso sector de Cristo Rey de esta capital.

De León afirmó que la periodista Mercedes Castillo, presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de la Prensa (COOPNAPRENSA), tratará el tema de la Constitución y el civismo, el cual implica los comportamientos respetuosos, las normas de convivencia y los valores que permiten a los ciudadanos vivir en sociedad de manera armoniosa.

Mientras que el mismo De León hablará de Juan Pablo Duarte y la Constitución, haciendo énfasis en la necesidad de conocer, cada vez más, la Ley Sustantiva, como forma de entender las leyes adjetivas y normas complementarias para lograr una mejor convivencia social.

Recordó que estos conversatorios se empezaron a organizar hace más de diez años, como una iniciativa de la periodista Zunilda Fondeur, dirigente del MMV en el exterior y pasada secretaría general en Orlando, Florida, a raíz de su fecha natalicia, coincidente con el de la Constitución Dominicana, quien encabeza el equipo periodístico que motiva, cada año, estas actividades, entre quienes figuran Federico Pinales, Roberto Rodríguez, Antero Amparo, Quisqueya Primavera, Cecilio Rodríguez, Mayra La Paz, Jenny Gómez, Adalberto Domínguez, Nestor Núñez, Rosa Zapata, Carlos Carlos Marquez , Wanda Rojas, Gheidy de la Cruz, Rosemary Santana, Jesús Rojas, Rafael Suero, Pablo Colón muchos otros.

El profesor Andrés Ramos, director del centro educativo, es el responsable de coordinar el conversatorio con sus estudiantes y de montar el escenario en la avenida Ortega y Gasset número 165 de Cristo Rey, donde se encuentra localizada la escuela y el colegio.

Un invitado especial será Gabriel Cruz, presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), quien tuvo una interesante participación en el conversatorio del año pasado.

