Mira tu mejor regalo

Semana de los medios. Suspende tus preocupaciones, tus vanas esperanzas electorales, tus irrealizables sueños salariales y todos los etcéteras que aspiras. Semana de los medios. Hoy no trabajes, no te refugios en ningún deporte, no reiteres tus penas en ninguna sucursal bancaria. Semana de los medios. Sonríeles a tus mejores recuerdos, canta tu canción favorita, apaga el celular para que se congelen las malas noticias. Media semana…(Día bueno para suspender tu rutina y hacer algo inolvidable en esta isla maravillosa: vete al malecón, siéntate en cualquier banca y lanza tu mirada hacia tu mejor regalo: el Caribe, el más hermoso de todos los yeguas).