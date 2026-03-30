Ministra de Interior anuncia la suspensión inmediata de agente por agresión a ciudadana en Los Minas

Santo Domingo. – El Ministerio de Interior y Policía condena enérgicamente la conducta mostrada por un agente de la Policía Nacional, evidenciada en un video que circula en redes sociales, en el que se observa la agresión a una ciudadana en la vía pública, en un hecho ocurrido en el sector Los Minas, Santo Domingo Este.

Ante este hecho, fue ordenada su suspensión inmediata, al tiempo que se dispuso el inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, conforme a lo establecido en la ley.

El Ministerio reafirma su compromiso con la transparencia, el respeto a los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de la seguridad pública, por lo que continuará informando oportunamente a través de los canales oficiales.

La ministra de Interior y Policía reiteró que este tipo de acciones son inaceptables y contrarias a los principios que rigen el accionar de los cuerpos de seguridad del Estado.

“No toleramos abusos de autoridad. La agresión a cualquier ciudadano atenta contra los valores que estamos comprometidos a fortalecer dentro de nuestras instituciones”, expresó.

La institución enfatizó su compromiso con el respeto a los derechos humanos, el uso proporcional de la fuerza y la transformación de los cuerpos policiales hacia un modelo más profesional, transparente y cercano a la ciudadanía.

Asimismo, garantizó que este caso será tratado con la debida rigurosidad y que se adoptarán las medidas correspondientes en función de los resultados de la investigación.

Finalmente, el Ministerio hizo un llamado a la ciudadanía a continuar colaborando con las autoridades y a canalizar cualquier denuncia a través de los mecanismos oficiales, como parte del fortalecimiento institucional y la construcción de confianza.

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