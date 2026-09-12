Salón de la Fama de San Pedro inmortaliza este domingo 13 a deportistas

Mercedes Rodríguez dirigirá XVI Ceremonial exaltación del Salón de la Fama Petromacorisano

Institución inmortaliza este domingo a Valverde, Celestino, Rivera, Jacobo, González, Mallén y Cordero

SAN PEDRO DE MACORIS. El Salón de la Fama del Deporte Petromacorisano designó a la doctora Mercedes Rodríguez para dirigir los trabajos de exaltación de los siete deportistas que serán inmortalizados este domingo 13 de septiembre.

Como Presidenta de Honor del XVI Ceremonial que celebrará hoy desde las 10:00 de la mañana en el salón don Francisco Comarazamy, de la Alcaldía Municipal, Rodríguez encabezará la inmortalización de José Valverde, Astin Jacobo, Cristian Rivera, Jorge Cordero, Katy Celestino, Nelson Mallén y el narrador de béisbol Radhamés González.

La ex directora del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) dirigirá la exaltación de la Clase Inmortal 2026 junto al presidente del Comité Permanente del Salón de la Fama, arquitecto Reymundo Gantier y el …..

El ceremonial está dedicado a la empresa Fertilizantes Químicos Dominicanos (FERQUIDO), por su aportes al desarrollo del campo y la agricultura, informó Gantier. El evento tiene el respaldo principal de la Dirección General de Aduanas, Gobernación Provincial, Ministerio de Deportes, Alcaldía Municipal, Central Romana Corporation y la senadora Aracelis Villanueva.

Valverde, de los deportistas más conocidos que serán exaltados hoy, logrará la inmortalidad deportiva por su exitosa trayectoria como lanzador relevista durante 12 temporada en las Grandes Ligas, trecho en que salvó 289 partidos, incluyendo un liderato de Las Mayores y dos de liga.

Astin Jacobo consigue la gloria por su rol como propulsor deportivo, particularmente en la disciplina del béisbol. Rivera alcanza el hito por su desempeño como miembro de la selección nacional de levantamiento de pesas, lo mismo que Celestino en baloncesto, Cordero en ciclismo y Mellén como atleta y mecenas en la disciplina de tenis de campo.

Porta símbolos y edecanes

El Salón de la Fama provincial, a través de su presidente, reveló además los porta símbolos que actuarán en el ceremonial y los edecanes de siete deportistas elegidos para la inmortalidad.

La pesista Yudelina Mejía portará la bandera nacional, acompañada por Rosa Angélica Ramírez, atleta de campo y pista. Yohandris Andújar desfilará con la bandera del Salón de la Fama, junto a la pesista Dahiana Ortiz.

Con el machete y el laurel, respectivamente, desfilarán los atletas de tiro al plato Domingo Lorenzo y Milagros Durán, de atletismo. Todos los actuantes ganaron medallas en los recién finalizados Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.

Katerin Nivar, Wanda Payano, Zoilo González, Diego Hurtado, Christopher Rivera y Rosanny Mota Díaz serán los edecanes, respectivamente, de Katy Celestino, Jorge Cordero, Radhamés González, Nelson Mallén, Cristian Rivera y José Valverde. La exaltación de Astin Jacobo será recibida por su viuda Altagracia Rivera, con Ana y Astin Jacobo Jr. de edecanes.

La justa además es auspiciada por Ferquido, Ege Haina, Consorcio Azucarero Caei, Gonzauto, Motores Loncin, César Iglesias, Agua Sensacional, Consorcio C.O.C., Xtrema Channel, Consorcio Chichí, Agua Larimar, La Colonial de Seguros, Audiovisuales Vásquez, Pasteles Amable, Bienes Raíces Valentín, Nels Auto, Super Rapt, Medinsa, Repuestos Vásquez y Academia de Béisbol Paulino.