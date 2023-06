Ministerio de Trabajo invita a feria de empleo para el Distrito Nacional

Santo Domingo. El Ministerio de Trabajo en su función de intermediario de las empresas que necesitan cubrir sus vacantes disponibles, invita a las personas interesadas a participar en la feria de empleo que se realizará este viernes 30 del mes en curso para cubrir unas 767 vacantes.

La misma se enmarca dentro de la “Ruta del Empleo” de RDTrabaja y cuenta con la participación de la Fundación Salesiana Don Bosco, Juventud, Supérate y Promipyme.

La feria se realizará en la Dirección Regional del INFOTEP, ubicada en el Km 6 1/2 de la Autopista Duarte

La feria se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Las vacantes son: Encargados de cuentas, supervisor, inspector, utility, conserje, técnico en operaciones, agente de soporte bilingüe, agente de servicio al cliente bilingüe, interprete bilingüe, representante de ventas bilingüe, oficial de seguridad, técnico de mantenimiento.

De igual manera, técnico eléctrico instalador, ejecutivos, promotores, supervisores promotores, conferentes de almacén, choferes (as) de montacargas, asesores (as) de ventas, técnicos de seguridad y choferes (as).

Los requisitos para dichas vacantes están disponibles en nuestras sociales.

El Ministerio de Trabajo aclara que el proceso de reclutamiento depende de cada empresa, algunas de ellas toman un poco más de tiempo, debido a la naturaleza de sus vacantes.

Los interesados favor registrarse en la página web: rdtrabaja.mt.gob.do o llamar al teléfono (809) 535-4404 ext. 3115 al 3122.