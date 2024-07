Marileidy Paulino: «Me Siento como una Roca Física y Mentalmente para mi Participación en los Juegos Olímpicos 2024 en París, Francia.»

Por José Zabala

París, Francia – La velocista dominicana Marileidy Paulino se alista para su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024. La actual campeona mundial de los 400 metros planos femeninos, Marileidy Paulino, se prepara para repetir el podio que ya alcanzó en Tokyo 2020. En comparación con los anteriores Juegos, la velocista afirma que «se encuentra en mejores condiciones y ahora es una de las favoritas». La participación de Marileidy Paulino en los Juegos Olímpicos es un motivo de orgullo para la República Dominicana.

Marileidy Paulino, conocida por su determinación y resistencia, expresó su optimismo y confianza de cara a su participación en los próximos Juegos Olímpicos. “Mantengo la fe y la confianza en mí. Me siento muy diferente a Tokio, no había público, no estaban las condiciones que tengo actualmente. No era una de las favoritas. Estamos bien, gracias a Dios,” afirmó Paulino.

La atleta destacó las diferencias significativas entre su preparación para los Juegos de Tokio y su estado actual. “Me siento como una roca, física y mentalmente. Las condiciones ahora son mucho mejores y me siento más fuerte y preparada para enfrentar cualquier desafío,” comentó desde París. Esta confianza y estado óptimo la posicionan como una de las favoritas para llevarse el oro en los 400 metros.

Paulino llega a los Juegos Olímpicos de París 2024 con una mentalidad fuerte y una preparación física inquebrantable. Su determinación y confianza en sí misma la colocan en una posición ventajosa para alcanzar el éxito y seguir inspirando a generaciones de atletas dominicanos y de todo el mundo.

Fechas de Competencia

Marileidy Paulino comenzará a competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 en las pruebas de atletismo que inician el 1 de agosto de 2024. Las pruebas de 400 metros planos, en las que Paulino es una de las favoritas, se llevarán a cabo a partir del 4 de agosto, con la final programada para el 8 de agosto de 2024.

Cambio de Estrategia

Además, la atleta confirmó que no correrá en la competencia de relevos mixto, donde obtuvo el segundo lugar anteriormente. Su enfoque estará exclusivamente en los 400 metros planos, una decisión que refleja su estrategia y preparación para maximizar su rendimiento en esta disciplina.

Inspiración y Motivación

La presencia de público en París también es un factor que Paulino considera crucial para su desempeño. La energía y el apoyo de los espectadores pueden ser un impulso adicional para su rendimiento en la pista. “Es muy emocionante tener a la gente apoyándome desde las gradas. Siento su energía y eso me motiva aún más,” expresó con entusiasmo.

Enfocada en el Oro

Con su mente puesta en el oro, Marileidy Paulino se ha convertido en un símbolo de perseverancia y excelencia para la República Dominicana. Su dedicación y preparación reflejan su compromiso de representar a su país con orgullo y alcanzar nuevas alturas en su carrera deportiva.

Fuentes: