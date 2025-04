Luis “El Gallo” respalda siga la suspensión de vuelos hacia Haití y clama para una política de cero ilegales

El líder de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, respaldó hoy las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader de ampliación de la seguridad en la zona fronteriza y mantener la suspensión de los vuelos hacia Haití.

El presidente de la UDC indicó que la situación interna de Haití se está empeorando y hay incidentes que ocurren cercanos a la frontera, por lo que hay que mantener la seguridad y ampliarla en algunos puntos.

Resaltó que es correcta la decisión del presidente Abinader de que continúen suspendidos los vuelos hacia Haití, debido a la inseguridad y los problemas que hay en ese territorio.

Abogó porque los dominicanos sigan lejos de los problemas internos de Haití, pero siempre manteniendo la atención sobre un país que se encuentra en etapa de ingobernabilidad y ausencia de autoridad

Apuntó que la República Dominicana debe rechazar cualquier pretensión de organismos internacionales en el sentido de que el país sea parte de la solución de los problemas haitianos, lo cual rechazamos tajantemente.

Una cosa es ser solidario, y otra entrar a buscar soluciones a un país donde no hay orden, por lo que se impone la ley del más fuerte.

Pidió que también se amplíen los controles migratorias, para detener a todos los ilegales que se encuentren en el territorio nacional.

No puede haber un solo rincón del territorio nacional donde haya ilegales y que las autoridades no vayan a su inmediata detención, por lo que el gobierno no puede parar la política de repatriaciones.

Añadió que nadie es más solidario con Haití que los dominicanos, pero ya esa es una carga muy pesada y difícil de llevar, por lo que favoreció la ampliación de la política de cero ilegales.

Hizo un llamado al patriotismo y la ecuanimidad de los agroindustriales y constructores, en el sentido de que legalicen a sus obreros ilegales, los pongan dentro de la ley, e instruirlos para que no la violen.

Al mismo tiempo, rechazó que se den cuotas de haitianos ilegales para trabajar en la agricultura y la construcción. Ni un sólo ilegal más en el país, por lo que debe seguir la política de deportaciones.