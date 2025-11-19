Los astrónomos y el tiempo

Ser astrónomo tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas: Todo es relativo, amigo,

porque este país es chiquito con relación al continente; el continente con relación al planeta,

el planeta con relación al sistema; y el sistema con relación a la galaxia… Y la galaxia

con relación a un cuadrante celeste; y un cuadrante con relación a un hoyo negro; y un hoyo

negro con relación a… Desventajas: El planeta tiene millones de años enfriándose… la

Tierra se convertirá en una masa de hielo…(Y ellos empiezan a alarmar a la gente… con

siete u ocho mil millones de años por adelantado).

