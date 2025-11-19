- Publicidad -
Opiniones

Los astrónomos y el tiempo

Ramón Colombo19 de noviembre de 2025
1 Menos de un minuto

Ser astrónomo tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas: Todo es relativo, amigo,

porque este país es chiquito con relación al continente; el continente con relación al planeta,

el planeta con relación al sistema; y el sistema con relación a la galaxia… Y la galaxia

con relación a un cuadrante celeste; y un cuadrante con relación a un hoyo negro; y un hoyo

negro con relación a… Desventajas: El planeta tiene millones de años enfriándose… la

Tierra se convertirá en una masa de hielo…(Y ellos empiezan a alarmar a la gente… con

siete u ocho mil millones de años por adelantado).

Visited 3 times, 3 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Colombo19 de noviembre de 2025
1 Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

El rumor como síntoma análisis: Cuando el escándalo suplanta la verdad

19 de noviembre de 2025

DOÑA BÁRBARA

18 de noviembre de 2025

Perder la libertad

18 de noviembre de 2025

Una Diana en el cine, televisión y dramaturgia

18 de noviembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!