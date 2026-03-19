Ligia Bonetti llama a construir liderazgo desde el talento, la humildad y el propósito

Nueva York, Estados Unidos. – La presidente ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, participó como oradora invitada en Nueva York, en el Women Forum organizado por la National Supermarket Association (NSA), un espacio que reunió a líderes empresariales y representantes del sector comercial para dialogar sobre liderazgo y crecimiento.

Durante su intervención, la presidente ejecutiva presentó una visión de liderazgo apostando al talento, la humildad y el propósito, capacidades clave para generar impacto en entornos cada vez más complejos. En ese contexto, enfatizó: “Creo en el talento y en la capacidad de las personas para generar valor y abrir caminos. Las mujeres que nos precedieron allanaron el camino para que hoy podamos estar donde estamos. Las oportunidades están ahí: lo importante es cómo cada uno decide diferenciarse y avanzar si realmente quiere llegar”.

En el marco de este encuentro, Bonetti recibió un reconocimiento especial como líder transformacional, consolidando su posicionamiento como una de las voces latinoamericanas con mayor incidencia en espacios internacionales.

Asimismo, destacó la importancia de un liderazgo que combine carácter y humanidad, donde la toma de decisiones se sustente tanto en la disciplina y la resiliencia como en la capacidad de escuchar, generar confianza y construir entornos colaborativos. “El equilibrio es algo que el mundo necesita hoy más que nunca. No voces más estridentes ni egos más fuertes, sino líderes que comprendan que la firmeza y la humildad pueden coexistir”, afirmó.

Bonetti subrayó además que el liderazgo es un proceso en constante evolución, que exige integrar cualidades como la empatía, la determinación y la visión para responder con eficacia a los desafíos actuales, cada vez más marcados por la transformación y la interconexión. “Siempre tengamos el valor de alzar la voz, la gracia para usarla con sabiduría, el poder para sostenerla con firmeza y el propósito para que realmente marque una diferencia”, agregó.

Durante la jornada, Mariel López, Gerente Corporativa de Exportaciones, fue reconocida como una líder destacada en la industria, en mérito a su trayectoria y a sus aportes al fortalecimiento del negocio y la proyección internacional de la organización.

Acompañaron esta participación otros ejecutivos de Grupo SID: Lil Esteva, vicepresidenta ejecutiva de Induveca; Roberto Bonetti, vicepresidente de Inversiones y Exportaciones; Leyla Alfonso, directora de Comunicación Corporativa; Carlos Reid, gerente corporativo de Negocios Internacionales; y Madeline Cruz, gerente de negocios cárnicos.

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