Levante la mano quien crea que Danilo Medina dejó en proceso de construcción, al salir del poder, once mil aulas,que desde el Palacio Nacional nadie ha decidido continuar;es decir, que dejó por construir 333 aulas por cada una de las 33 provincias; es decir, 722 por cada uno de los 158 municipios de este pequeño pais; es decir, por lo menos una por cada barrio pobre. Que levante la mano quien le crea a Danilo; que levante la mano quien crea que eso es verdad…(Increible: el único que levanta la mano, con su muy conocida sonrisa burlona, es precisamente Danilo Medina, Nadie más, que se sepa).