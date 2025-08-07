- Publicidad -
Opiniones

Levante la mano…

Ramón Colombo7 de agosto de 2025
2 Menos de un minuto

Levante la mano quien crea que Danilo Medina dejó en proceso de construcción, al salir del poder, once mil aulas,que desde el Palacio Nacional nadie ha decidido continuar;es decir, que dejó por construir 333 aulas por cada una de las 33 provincias; es decir, 722 por cada uno de los 158 municipios de este pequeño pais; es decir, por lo menos una por cada barrio pobre. Que levante la mano quien le crea a Danilo; que levante la mano quien crea que eso es verdad…(Increible: el único que levanta la mano, con su muy conocida sonrisa burlona, es precisamente Danilo Medina, Nadie más, que se sepa).

- Publicidad -
Ramón Colombo7 de agosto de 2025
2 Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

Matrimonio con separación de bienes ¿cómo se hace?

7 de agosto de 2025

Las iglesias y Haití

6 de agosto de 2025

Invertir en Bienes Raíces en República Dominicana: lo que debes saber y cómo aprovechar la tasa del dólar

6 de agosto de 2025

Retaliación y venganza: Síntesis de un ciclo político dominicano

6 de agosto de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!