Opiniones
Levante la mano…
Levante la mano quien crea que Danilo Medina dejó en proceso de construcción, al salir del poder, once mil aulas,que desde el Palacio Nacional nadie ha decidido continuar;es decir, que dejó por construir 333 aulas por cada una de las 33 provincias; es decir, 722 por cada uno de los 158 municipios de este pequeño pais; es decir, por lo menos una por cada barrio pobre. Que levante la mano quien le crea a Danilo; que levante la mano quien crea que eso es verdad…(Increible: el único que levanta la mano, con su muy conocida sonrisa burlona, es precisamente Danilo Medina, Nadie más, que se sepa).