La Problemática haitiana y la Tercera Guerra Mundial

Por Miguel Espaillat Grullón Bronx NY 15/3/2024

1 – Haití se desangra. Se destruye frente a nuestros propios ojos y los del mundo. Haití convulsionado se cae a pedazos ante la presencia indiferente de los imperialismos y sus organismos. Haití sufre luto y fatalidades. Tantas calamidades consumen sus entrañas. Su calvario es indescriptible. Su hambre estimula los ácidos que devoran el estómago social de su pueblo. Sus niños son comida de lombrices y de la crueldad humana. Sus hombres y mujeres son caricaturas de fantasmas. Haití se nos muere. Han hecho metástasis sus tantos padecimientos, carencias y dolores. Los culpables de su sufrimiento y muerte, solo esperan ese día final, para con hipócritas compungidos, asistir a sus funerales llevando enormes arreglos florales. Posteriormente, reclamarán en herencia, el oro y la plata que la madre naturaleza ha embotijado en las montañas a ese desdichado país.

2 – ¿Qué hay detrás de tanta desidia? Donde hay oro y plata, hay geopolítica imperialista obrando con máxima alevosía. La solución a la problemática política, social y económica que hoy consume a esa nación negra es muy sencilla, pero la perversidad imperial del norte no quiere un Haití en paz y en progreso. El tiburón quiere caos, en Haití, en toda América Latina y en todo el llamado Tercer Mundo, para poder pescar en río revuelto.

3 – El caso más ilustrativo de esta aberración la tenemos con El Salvador. El tío Sam se opone a la pacificación de ese país hermano; y lo hace, invocando cláusulas jurídicas de respecto a los derechos humanos, que retuercen y adaptan a conveniencia para justificar la oposición a la eliminación de las pandillas, cuya existencia es lo que importa para que siga el caos, que es la condición que le permite tenerla fácil, para seguir controlando y saqueando inmisericordemente a esos “patios traseros” sin mayores esfuerzos, tal como lo vienen haciendo por más de 200 años en todo el llamado Tercer Mundo. Para evidenciar esta premisa, solo hay que leer la historia que cuenta las andadas imperialistas por África, América Latina y Asia.

4 – Estas andadas, con mente de odio y crimen, con patas de hierro, manos con garras y boca mentirosa, se hicieron expertas en llevar guerras, en dar golpes de Estado, en saquear, en genocidios, en terrorismo, en desestabilizar, en derrocar gobiernos progresistas, en causar caos y en matar a quienes levantan banderas revolucionarias.

5 – Visto el prontuario anterior del obrar imperialista, es fácil colegir, que estas potencias no quieren paz y progreso para Haití, ni para El Salvador, ni para ninguno otro país de Latinoamérica, África y Asia. El dominio y saqueo es más fácil, si en los pueblos hay guerras, desestabilización, pobreza, hambre, carencias, desnutrición, analfabetismo, ignorancia, vulnerabilidad, caos total, y hasta si hay degeneración cívica, cultural e inmoralidad. 532 años de colonialismo evidencian la verdad de esta premisa. Con esta política, ellos se han enriquecido, mientras los demás se han empobrecido.

6 – Sin buscarle al gato sólo las cuatro patas que tiene, en las cuartillas anteriores se encuentra la razón o los motivos por los cuales, (no el pueblo de los Estados Unidos), sino sus elites políticas y empresariales no quieren una solución para la actual problemática haitiana, que dicho sea de paso, es de fácil solución.

7 – Anteriormente, otros, con rangos notables en geopolítica, ciudadanos de a pie y potencias como China y Rusia, han propuesto en la ONU y otros organismos internacionales, que la solución a la problemática haitiana comienza con armar y entrenar a los 1500 hombres que constituyen el ejército haitiano y a los mil de la policía. Pero hay que dotarlos con armamentos modernos con los cuales puedan enfrentarse a las bandas que tienen entrenamiento, armas y pertrechos de guerra de última generación fabricados en los Estados Unidos y Europa.

8 – Esta propuesta, olímpicamente se ha ignorado, porque no se quiere la solución, sino que siga el caos, para seguir pescando en “río revuelto” como hasta ahora lo han estado haciendo a sangre fría y con toda la inmoralidad del mundo.

9 – Si las élites que gobiernan a los Estados Unidos y Europa, hubiesen querido solucionar la problemática haitiana, hace mucho tiempo que ya lo hubieran hecho. No lo hacen, porque ellos son un conglomerado de malvados guerreristas, con mentalidad colonialista y racista, que solo les importan sus propios intereses mercuriales. Haití, tan solo está a mil kilómetros de los Estados Unidos, Ucrania a unos 10 mil kilómetros. Sin embargo, las élites que gobiernan a EE.UU. han puesto en peligro la paz mundial, usando a Ucrania como carne de cañón para destruir la Confederación Rusa. Lograda ésta la pretensión (hipotéticamente), ya desmembrado ese gigantesco país, los Estados Unidos quedarían como única potencia mundial, y a sus pies, Europa, el Reino Unido y Rusia con sus estados confederados.

10 – En esta absurda guerra en Ucrania, ya Estados Unidos ha gastado más de 200 mil millones de dólares, y Europa más de 60 mil millones, pero para un Haití paupérrimo, cuyos habitantes para sobrevivir se han visto en la necesidad de comer tierra, ante este cuadro dantesco, las élites imperialistas señalas no han tenido conmiseración para con ese pueblo, que es la estampa misma del máximo sufrimiento que puede padecer un conglomerado humano. Aquello es semejante al “Holocausto Judío”. Ni siquiera han querido considerar a los haitianos como cerdos o pollos para mandarles algunas toneladas de maíz de las tantas que les sobra, y que muchas veces botan al mar para mantener la estabilidad de los precios de este cereal en el mercado internacional. ¡Pero ojo!, téngase en cuenta, que este dinero no va a Ucrania, sino que se queda en los Estados Unidos para destinarse a sus fábricas de armas y pertrechos militares, generando miles de empleo de calidad y en consecuencia, potenciando la economía estadounidense. ¡Carajo, vivan las guerras, dan ganancias, buenos empleos, y fortalecen la economía!

11 – También hay que considerar, que la desestabilización planificada de Haití, por parte de los poderes ya señalados, es un con tó’, pues de carambola, también desestabilizan a nuestra República Dominicana, para crear las condiciones, que den pie a fusionar ambas naciones, para que sea la nuestra, y no ellos, quienes carguemos con ese fardo de paupérrimos, de enfermos y enfermedades, de analfabetos, y con el caos político, social y económico a que llegado ese país de manera inducida.

12 – Cómo conocemos el accionar de las elites de la potencia imperialista del norte en los países que ellos tienen como su patio trasero, es de lugar deducir, que si ellos no quieren que El Salvador elimine sus pandillas, entonces, por las mismas razones de sus intereses, tampoco quieren que Haití se libere de las pandillas que actualmente la azotan, puesto que como ya dijimos, si ellos hubieran querido eliminar estas pandillas, hace tiempo que lo hubieran hecho, dando los pasos de lugar para su solución. Pero cómo conjurar esa problemática no interesa, miran para otro lado. Miran para Ucrania, donde sí hay mucho que pescar.

13 – En este avatar, tenemos que comprender, que estos poderes imperialistas quieren que los pueblos tercermundistas se mantengan en el hoyo más profundo y oscuro de la existencia. Educación, desarrollo, democracia plena y soberanía, son enemigos mortales de las pretensiones de dominación y saqueo de los imperialismos; cosa que hacen, en complicidad con las oligarquías nacionales, las cuales, está comprobado, que no aman a su pueblo, sino, a la parte de pastel que sus socios imperialistas les comparten, a cambio de la confabulación señala.

14 – El caso más ilustrativo de esta simbiosis macabra la tenemos en nuestra República Dominicana con la Barrick Gold y el Conep. Cuando el entreguista de Leonel negoció con aquella transnacional minera la explotación del yacimiento de oro de Pueblo Viejo 97 a 3, entonces, el Conep, en vez de apoyar la oposición a aquella infamia, al contrario, se manifestó apoyando aquella transacción, invocando una seguridad jurídica, que solo beneficia a la Barrick Gold.

15 – ¡Santo Dios!, los estudios sobre los beneficios de la explotación de aquel recurso arrojaron en el año dos mil, 450 mil millones de dólares en 35 años de explotación. Hoy en el 2024, como el precio del oro se ha disparado a niveles impensados, esos beneficios sobrepasan el billón de dólares. Y pueden ser más, si tenemos en cuenta, que no se habla de los demás metales que también se explotan y venden a precios con alta rentabilidad.

16 – Es decir, si los oligarcas dominicanos agrupados en el Conep y otras asociaciones de empresarios hubieran amado a su pueblo, en consecuencia, se hubiesen opuesto a la concesión de ese contrato infame que legaliza el saqueo de tan inmensa riqueza de nuestro país. Si esa traición contra la patria no se hubiera permitido, y el contrato hubiese sido justo, digamos, 50 a 50, o más para el dueño de la mina, tal como hicieron Evo en Bolivia y Chávez en Venezuela, que solo concedían el 20% de beneficios, entonces, hoy nuestra República Dominicana fuera unos de los países con una de las economías más robustas y sólidas de la tierra. Al efecto, no tendríamos deuda externa, ni tendríamos que coger prestado ni un solo centavo, y tendríamos un peso a par con el dólar, por las grandes reservas de oro que tendríamos en el Banco Central, haciendo la salvedad, NO en banco de Londres, sino en el nuestro, porque los ingleses se los roban, tal como han hecho con las reservas de oro de Venezuela y de otros países que han depositado allá sus reservas de este metal precioso.

17 – Pero los integrantes del Conep – repito – al no amar a su pueblo ni a su patria, optaron por los intereses extranjeros y los egoístas suyos, y defendieron aquel contrato infame, solicitando que ese contrato se dejara tal como estaba, 97 a 3, invocando la seguridad jurídica para el país; una seguridad, que solo ha legalizado el saqueo más bestial y obscenos que se le ha hecho a nuestro pueblo.

18 – En la situación actual de Haití, ciertos militares y empresarios, también tienen velas en este entierro. Principalmente, los grandes empresarios que sabían muy bien de los planes de los imperialistas para unificar la isla, a pesar de ello, han contribuido con esta conspiración contra la patria, trasegando ilegalmente miles de haitianos hacia nuestro territorio, que hoy son millones. También, esta traición a la patria, por ciertos militares, la han venido cometiendo, unos por bandidos y otros porque los mandan a la frontera con sueldos de hambre y miseria. Pero los empresarios la han hecho – repito – porque no aman a su pueblo, ni a su patria, sino al dinero. Ese es su único Dios. Su prójimo y su patria, no cuentan en sus corazones, ni en sus principios, ni en sus amores.

19 – Ese desamor a la patria se ha traducido, apoyando el saqueo señalado de la Barrick Gold y con el trasiego de millones de haitianos hacia territorio dominicano. Esta deslealtad con la tierra en que nacieron, ha sido la forma de los empresarios señalados de cooperar con el plan de las élites imperialistas estadounidenses, formulado para dominar, saquear y unificar la isla que compartimos haitianos y dominicanos. Con esta cooperación, se la han puesto fácil al imperio. En esta conspiración, la emigración ha sido tanta, que parece, que ya la fusión es irreversible. Ahora, con las pandillas en Haití, que EE.UU. no quiere eliminar, el plan de la fusión de la isla marcha a todo dar, como cosa natural, no obstante, la oposición del 99.9 % de los dominicanos.

20 – El 0.01% restante, es de los empresarios aludidos, que se imponen, porque son quienes tienen el poder, la fuerza, el dinero y las relaciones de confabulación con quienes no quieren para Haití, ni para El Salvador, ni para el resto del Tercer Mundo, que haya paz, ni seguridad, ni estabilidad, ni desarrollo ni progreso, mucho menos democracia, independencia y soberanía. El caos, la vulnerabilidad, la pobreza y la ignorancia extrema de los pueblos, es lo que interesa; con estas lacras, es que se dan las condiciones ideales para el dominio y saqueo de las naciones.

21 – Los pecados de los integrantes señalados del Conep, se vuelven más pecaminosos, al traer a colación, que ellos han sido beneficiados con el 80% del 100 % que la riqueza generada en el país después de la muerte de Trujillo. Solo en exenciones fiscales y arancelarias y en subsidios a combustible, estos turpenes dejan de pagar al fisco 340 mil millones de pesos, que bien servirían para pagar mejor salario a los policías y a otros servidores públicos. También, con esta astronómica suma, el gobierno tendría suficiente dinero para asistir a millones de dominicanos, que hasta mueren porque no tienen con qué cubrir los medicamentos que afectan sus cuerpos con enfermedades catastróficas.

22 – Actualmente, la lucha entre el bien y el mal se ha tornado exponencial. Sabemos que los cuatro caballos del apocalipsis están extremadamente robustos, puesto que sus alimentos, hoy en día, más que nunca, abundan sobre la faz de la tierra. Pestilencias, guerras, conflictos y luchas, hambrunas, muertes y autoridad para matar con espada, con hambre y pestes, y por medio de máquinas diabólicas fabricadas por los hombres que responden al anticristo.

23 – De acuerdo a la iconografía cristiana, estos jinetes representan las grandes catástrofes que llevarán a la humanidad a la destrucción absoluta y a un Juicio Final. Yo no doy por seguro que estas profetizaciones sean una verdad absoluta, pero la ocurrencia tan persistente de ellas, me inclinan a pensar, en algún grado de certeza de ellas. Por ejemplo, los presagios actuales de una pronta Tercera Guerra Mundial, los asocio, con la ocurrencia de una serie de eventos abominables como las hambrunas y las guerras, que de seguir produciéndose, llevarán a la humanidad a la destrucción total.

24 – Entonces, serán cosas sin sentido, la guerra en Ucrania y en otras naciones, el genocidio en la Franja de Gaza, la abulia hacia Haití de los imperialistas, la fiera oposición a Bukele contra su determinación de eliminar las pandillas que acaban con su país. También, al final de los días no tendrán sentido, las matanzas imperialistas por territorios y recursos naturales, ni las masacres y agresiones a naciones débiles para saqueo de petróleo, gas natural, oro y diamantes y otros recursos.

25 – Tampoco tendrán sentido, las riquezas en pocas manos en detrimento del pan de millones de personas, que por no tenerlo, se acuestan sin llevar un bocado a la boca y que desnutridos, mueren a des tiempo en abyecta pobreza. Tampoco tienen mérito celestial, las fortunas mal habidas como las obtenidas robando el sudor del obrero, o hurtando el dinero del erario, con la agravante, de que esas, ni ninguna otra riqueza material la llevaremos con nosotros en el día que nos toque pasar a otra dimensión de la vida.

26 – Hoy en día, los poderes fácticos de Occidente catalogan a Putin como carnicero y criminal de guerra; y de enemigos de la libertad, a personajes como Patricio Lumumba, Fidel Castro, Hugo Chávez, López obrador y hasta al papa Francisco. En este aquelarre, Nelson fue tachado de “hijo de perra” por Donald Reagan, cuando aquella personalidad africana (hoy patrimonio de la humanidad), luchaba contra el apartheid en Sudáfrica, su país natal. En cambio, para occidente, son luchadores por la libertad, individuos como Anastasio Somoza, Trujillo, Benjamín Netanyahu, Luis Posada Carriles, Henry Kissinger, Dan Mitrione, Augusto Pinochet, John Bolton, Jai Bolsonaro, Álvaro Uribe, Juan Guaidó, Corina Machado, Elliot Abrams, Mario Vargas Llosa, José María Aznar, Marcos Rubio, Bob Meléndez, Donal Trump, Joe Biden, los Busch, los Clinton, Victoria Nuland, Boris Johnson, Volodímir Zelensky, Luis Almagro, etc. También para occidente son luchadores por la libertad, Leonel, Danilo, Hipólito, Miguel Vargas… Paramos aquí, porque este listado se hace interminable. Por estos inverosímiles fenómenos dialécticos, este mundo, tal como lo definió Eduardo Galeano, es un mundo al revés.

27 – En un mundo así, injusto y cruel, de espalda a la realidad de la muerte, e indiferente ante el hecho, de que post mortem, daremos cuenta de nuestras malas o buenas acciones, se soslayan las palabras del Eclesiastés: “Todo es vanidad de vanidades, polvo eres y en polvo te convertirás”. Y si no hicisteis tesoros en el cielo, tu vida ha sido en vano.

28- Si por las transgresiones y arrogancia de los que gobiernan a este mundo, se diera la Tercera Guerra Mundial, que con fuego nuclear se está cocinando, nuestro planeta será desolado totalmente, con lo que habremos perdido para siempre el lugar más hermoso y propicio para el milagro de la vida. Entonces, el sumario de la maldad humana se habrá consumado en su máxima expresión. ¡Poderosos de este mundo, si esto es lo que queréis, adelante con vivir acorde con la miseria espiritual de vuestros egos y sin refrenar la voluntad malsana que da rienda suelta a la comisión de hechos que son perversidades!

29 – ¡Que Haití siga ignorado, adelante con la guerra en Ucrania y por doquier, que continue el genocidio en la Franja de Gaza, que las riquezas del mundo permanezcan en manos de unos pocos, que prosiga el matar y robar de las grandes potencias, que persista el robo del sudor al obrero y la deshumanización, acentuemos el odio al prójimo y divinicemos lo que es diabólico, que se siga usando las religiones para y el miedo para controlar a la gente, que los medios de comunicación insistan en mentir, manipular y embrutecer a las masas, que sigan los narcotraficantes y los lavadores de capitales haciendo de las suyas impunemente, que los gobernantes continúen engañando y tiranizando a sus pueblos, que se mantengan sonando los tambores de guerra que agitan la Tercera Guerra Mundial!, a ver si es cierto, que el karma y la ley de causa y efecto, son solemnes disparates y mentiras, de profetas y místicos chiflados.

El que tenga oídos, que oiga…