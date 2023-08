La Fuerza del Pueblo acusa al Presidente del PRM de «maniobrar» para quererse «burlar del Pueblo» con el Tema de los empadronamiento JCE*

El vice secretario de asuntos turísticos y candidato a Diputado por la Circunscripcion No. 2 La Fuerza del Pueblo Miguel Flaquer Eusebio acusaron formalmente al presidente del Partido Revolucionario Moderno José Ignacio Paliza en conjunto con la dirección de tecnología del oficial Partido PRM intrducir datos falseados en los empadronadores entregados a la Junta Central Electoral (JCE) y luego quererse «burlarse» con este tema ante el noble Pueblo dominicano.

Flaquer Eusebio acusó al alto dirigente del PRM José Ignacio Paliza de tener conecciones directas dentro de la Junta Central Electoral (JCE) pues ejecutaron la hazaña «maniobra cuestionable» de entregar el padrón del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con importantes dirigentes opositores como son el ex presidente Leonel Fernandez, candidato a la Presidencia del Partido La Fuerza del Pueblo, también el ex pre candidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo y el ex presidente Danilo Medina, entre otros.

Miguel Flaquer Eusebio afirmó que el PRM tratar de confundir la población restando poca credibilidad y quisieran estos darse el privilegio de juramentar a dirigentes de la talla del ex presidente Leonel Fernandez en las filas de su partido, pero no le quedó bien esta, y es notorio el estado de desesperación del Partido de Gobierno, que cada día más evidente su desplome porque le advirtieron que vayan recogiendo sus maletas porque #SeVan.

Flaquer Eusebio sostuvo que el (PRM) deben explicarle al país las maniobras utilizadas de como introdujeron esta data, porque solo ellos sabe como se hizo su proceso de empadronacion y de no hacerlo estaría en un grave delito de usurpación de identidad, sin autorización previa.

Miguel Flaquer Eusebio pidió a la Fiscalia de delitos de la Junta Central Electoral (JCE) investigar a fondo quienes están detrás de estos delitos electorales.