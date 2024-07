Jinete Héctor Hernández gana dos carreras en el Quinto

SANTO DOMINGO ESTE. El jinete Héctor Hernández ganó este jueves dos carreras y fue el ente de mayor éxito en el cartel #53 del año, celebrado en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$2,520.00; más las partes de cinco.

Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$112.00. El pool de 5 (Pick 5) pagó RD$2,240.00.

El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,227,568.00 en la cartelera que debió celebrarse el pasado martes y que fue pospuesta, a solicitud de la Unión de Jinetes, por el pasó cerca del país del huracán Beryl.

Hernández llevó a la victoria a sus monturas Quiet Ready (1), en la segunda carrera; y Jaiden D. (3), en la tercera carrera. Así llegó a 29 triunfos en el 2024, para ocupar el quinto puesto entre los jinetes más ganadores de la temporada, lista que encabeza Carlos de León (56).

RESULTADOS POR CARRERAS

En la primera carrera, se impuso Tsunami P. (1), del Establo Hermanos Lara. Lo montó el jinete José Baéz, a quien impartió instrucciones el entrenador Richard Aristy. Marcó tiempo de 1:19:00 en los 1,300 metros. Exacta 1/4 (Tsunami P./Bruce Jr.). Quiniela 1/4. Trifecta 1/4/con todos. Superfecta 1/4/2/3 (completada por La Rubia del Swing).

En la segunda carrera, triunfó Quiet Ready (1), de la cuadra Patricia Stable. Cargó con el peso del jinete Héctor Hernández, quien fue instruido por el entrenador Julio M. López. Registró tiempo de 1:12:2/5 en los 1,200 metros. Exacta 1/2 (Quiet Ready/Mashka). Quiniela 1/2. Trifecta 1/2/4 (completada por Inquieto). Superfecta 1/2/4/3 (completada por Majestic Corredor). Dupleta 1/1 (Tsunami P./Quiet Ready).

En la tercera carrera, ganó Jaiden D. (3), de la cuadra Daylannie Stable. Lo condujo el jinete Héctor Hernández, a quien trazó pautas el entrenador Pedro Solano. Hizo tiempo de 1:47:3/5 en los 1,700 metros. Exacta 3/2 (Jaiden D./Cabuya B.). Quiniela 2/3. Trifecta 3/2/4 (completada por Wells To Wells). Superfecta 3/2/4/5 (completada por Lady Elah). Dupleta 1/3 (Quiet Ready/Jaiden D.).

En la cuarta carrera, dominó Golden Trébol (1), del Establo Marifé. Tuvo sobre la silla al jinete Jonathan Saldaña, a quien orientó el entrenador Luis Valerón. Cronometró 1:49:1/5 en los 1,700 metros. Exacta 1/con todos. Quiniela 1/con todos. Trifecta 1/4/3 (completada por Sochi Summer). Superfecta 1/con todos/con todos/con todos. Dupleta 3/1 (Jaiden D./Golden Trébol).

En la quinta carrera, la victoria fue para Time Of Peace (4), del Establo Los Ángeles. Fue guiado por el jinete Carlos de León, quien siguió el plan trazado por el entrenador Fernando Fornet. Hizo crono de 1:24:2/5 en los 1,400 metros. Exacta 4/6 (Time Of Peace/Compressor). Quiniela 4/6. Trifecta 4/6/1 (completada por Kimura). Superfecta 4/6/1/5 (completada por All Good). El 1er. Pick 3 fue 3/1/4. El 1er. Pick 4 fue 1/3/1/4. Dupleta 1/con todos.

En la sexta carrera, cruzó la meta en primera lugar Cañobanda (4), del Establo Don Manríquez. Tuvo sobre el sillín al jinete Jesús Frías. Lo entrena Cristian Sánchez. Su tiempo fue 1:52:4/5 en los 1,700 metros. Exacta 4/3 (Cañobanda/My Cousin Ana). Quiniela 4/con todos. Trifecta 4/3/2 (completada por Champañera). Superfecta 4/3/con todos/con todos. El 2do Pick 3 fue 1/4/4. El 2do. Pick 4 fue 3/1/4/4.Dupleta 4/con todos. Con todos/4.