Jefatura de Misión destaca avances de la Villa Centroamericana y del Caribe

SANTO DOMINGO.- La Jefatura de Misión de la delegación dominicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 constató los avances de la Villa Centroamericana y del Caribe, una infraestructura que albergará a miles de atletas, entrenadores y oficiales durante la cita regional.

La visita estuvo encabezada por el jefe de misión, José Mera, acompañado de los subjefes José Luis Ramírez, Víctor Tejeda y Jorge Blas, quienes recorrieron las distintas áreas del complejo guiados por Rafael Orsini, coordinador de la Villa, localizada en Ciudad Juan Bosch.

Orsini explicó que la instalación tendrá capacidad para unas 7,200 personas y estará distribuida en cinco bloques identificados con destinos turísticos emblemáticos del país: Pedernales, Punta Cana, Samaná, Montecristi y Puerto Plata, con el objetivo de promover la riqueza cultural y turística dominicana entre los visitantes.

El complejo contará además con un centro de entretenimiento, área internacional, parque de food trucks, coffee shop, supermercado, policlínica, gimnasio y espacios recreativos destinados al bienestar de atletas y oficiales.

Tras concluir el recorrido, Mera valoró de manera positiva el avance de los trabajos y destacó el nivel de las instalaciones.

“Lo que hemos visto hoy nos llena de orgullo y confianza. La Villa Centroamericana y del Caribe refleja el compromiso del país con la excelencia organizativa y demuestra que República Dominicana está preparada para recibir a toda la familia deportiva de la región”, expresó.

El dirigente deportivo aseguró que la Villa representa “la primera medalla que gana el país”, al considerar que cumple con los estándares requeridos para una competición de esta magnitud.

“Cada detalle ha sido pensado para que los atletas puedan concentrarse en su desempeño deportivo y vivir una experiencia memorable. La Villa será un legado para el deporte dominicano y una carta de presentación de nuestro país ante Centroamérica y el Caribe”, agregó.

Durante la visita también participaron Michel Portuondo, responsable del Welcome Center; Patricia Mateo, encargada de alojamiento; Cristian Paulino, de logística; y Omar González, responsable de seguridad y gestión de riesgos, quienes presentaron los avances de las distintas áreas operativas que funcionarán durante los Juegos.

La visita forma parte del programa de supervisión y seguimiento que desarrolla la Jefatura de Misión con miras a garantizar que la delegación dominicana cuente con las mejores condiciones posibles para su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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