Izquierda vs. Derecha en la comunicación

El uso de los términos «izquierda» y «derecha» en política tiene su origen en la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, específicamente en la Asamblea Nacional de 1789. Los que se sentaban a la derecha eran generalmente monárquicos, conservadores o defensores del orden establecido, y apoyaban mantener el poder real y la jerarquía tradicional (Iglesia, nobleza) y Los que se sentaban a la izquierda del presidente de la Asamblea eran en su mayoría republicanos, liberales o reformistas. Defendían el cambio, la igualdad, la soberanía popular y la limitación del poder del rey.

Lo que hoy denominamos pensamientos y actitudes derechistas, son las actuaciones de personas con aire aristocrático, segregadores, racistas, egoístas y, sobre todo, corruptos que,suelen estar guiados por intereses personales y una visión distorsionada de la ética y del poder. Son reeleccionistas; aunque cada persona corrupta puede tener motivaciones particulares, se pueden identificar algunos patrones comunes en su forma de pensar y su agiotismo económico.

La moral en los medios de comunicación es el conjunto de principios éticos y valores que deben guiar la actuación de periodistas, editores, productores y otros actores del ecosistema mediático, fundamentales para asegurar información veraz, equilibrada, respetuosa y responsable ante la sociedad de hechos o acontecimientos ocurridos.

Algunos seudo comunicadores, han puesto de moda la manipulación o tergiversación de hechos por medio de las plataformas digitales, publicando y comentando información falsas o sin fundamentos que ponen en entredicho, la reputación a personas, empresas o instituciones, tanto públicas como privadas que, por lo general, son políticos o funcionarios suspicaces de cometer actos de indelicadeza. Muchos tienen que negociar colocándolos publicidad en sus medios o en efectivo por debajo de la mesa con testaferros.

Estos señores, sólo Piensan en su propio beneficio, por encima del bienestar común. Por su posición de poder, su principal objetivo es lucrarse por la vía del medio; justificando sus acciones sobre la base de informar y comentar la verdad de acontecimientos que les interesa a la sociedad. Están convencidos de que sus opiniones equilibradas buscan enderezar el sistema político nacional. Algunos manifiestan resentimiento social.

Como esta es una sociedad que les gusta el chisme y los titulares sensacionalistas; Seudo comunicadores, en su afán de lograr “like”, propagan falsos acontecimientos, recreados con viejos videos de hechos ocurridos en otros lugares poniendo en entredicho la trayectoria de personajes cuyos nombres se los dejan a la imaginación de la teleaudiencia. Esto con el fin de negociar los supuestos datos que poseen. Ellos creen que la manipulación de la información, no les traería consecuencias reales por los daños causados.

El periodista o comunicador profesional con formación izquierdista piensa en los demás, rebeldes, intransigentes ante los abusos; de moral acrisolada, marchan de frente y no transigen con la verdad, porque son incorruptibles , reclaman responsabilidad social a los gobernantes o patrones, que contribuyen al bien común de su comunidad, sin narrativas que incitan al odio, la discriminación y la violencia.

Presentar los hechos desde diferentes perspectivas con objetividad e imparcialidad; vela por el respeto a los derechos humanos, especialmente con la dignidad de las personas, su intimidad e imagen; Además, proteja la identidad de quienes les proporcionen información de primera mano por su seguridad.

El profesional de la comunicación no acepta publicidad encubierta para que no denuncie al protagonista de un hecho bochornoso. Como profesional, evita conflictos de intereses por presiones de funcionarios para no comprometer la transparencia e integridad del mensaje.

Es lamentable que los de la derecha por el vocabulario obsceno son más populares y obtienen más “like” que los de la Izquierda. Para acabar con las extorsiones soterradas en los medios de comunicación, necesitamos reforzar el código de ética periodística, mediante la creación de un Consejo de Ética que conozca y evalúe las quejas por malas prácticas comunicativas.

Lic. Luis Ma. Ruiz Pou

Luisruiz47@mail.com

02/07/2025