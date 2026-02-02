Infectólogo advierte sobre aumento de virus respiratorios en niños y llama a reforzar vacunación

Santo Domingo. – El pediatra infectólogo José Díaz Aquino, advirtió sobre un aumento de los virus respiratorios que afectan a niños en República Dominicana y llamó a reforzar la vacunación, la prevención y la atención médica temprana para evitar complicaciones.

Al participar en el programa «Reseñas, el Podcast», el especialista explicó que estos virus circulan de forma estacional, aunque su comportamiento puede variar cada año debido a procesos de mutación.

“Los virus pueden mutar; y a veces nos estamos enfrentando a un virus nuevo, pero es que ha sido una mutación o una variante quizás de un virus que existía antes”, explicó.

Díaz Aquino señaló que los síntomas de estas infecciones suelen ser similares, lo que dificulta su identificación sin pruebas de laboratorio: «Clínicamente nosotros no podemos distinguir si estamos frente a influenza, covid, metaneumovirus o adenovirus”.

Llama a los padres a no subestimar cuadros gripales

El infectólogo precisó que fiebre, dolor de cabeza, malestar general y dolor de garganta son manifestaciones frecuentes, por lo que exhortó a los padres a no subestimar los cuadros gripales, especialmente en menores de cinco años.

En ese contexto, destacó la importancia del esquema de vacunación desde los primeros meses de vida: “El esquema de vacunación inicia a partir de los seis meses y debe colocarse todos los años”.

Asimismo, advirtió que la práctica de la automedicación en niños, la cual suele ser una conducta frecuente en los hogares, puede agravar el estado de salud si no existe una evaluación médica previa: “No todos los sistemas son iguales”.

Díaz Aquino insistió en que la prevención en salud no debe limitarse a la niñez, al indicar que la vacunación debe mantenerse a lo largo de toda la vida como una medida clave para reducir enfermedades prevenibles.

Sobre la tuberculosis, recordó que la enfermedad sigue presente en el país, pero bajo control sanitario. Indicó que los programas de diagnóstico temprano y el acceso gratuito al tratamiento han permitido reducir complicaciones y frenar la transmisión.

Finalmente, aclaró que el virus Nipah no representa una amenaza para la República Dominicana en el contexto actual, al precisar que no existe riesgo para la población y que no se han registrado casos en el país.

