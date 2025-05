George Simion, candidato presidencial de las elecciones presidenciales celebrada en Rumania este 18 de mayo de 2025, alego demandar antes los organismos internacionales una impugnación a dichas elecciones por alegato de que el mismo fuera víctima de un fraude electoral ante el triunfador Nicusor Dan; con apoyo de la Unión Europea Simion trata de demostrar lo que reclama de las elecciones.

Simion impugna los resultados electorales en Rumanía por «interferencia extranjera»

21 de mayo de 2025. George Simion, quien perdió las elecciones presidenciales rumanas contra Nicusor Dan el 18 de mayo, anunció una impugnación legal del resultado ante el Tribunal Constitucional. Simion perdió con un 46,4% frente a un 53,6%, tras liderar con 20 puntos hasta la última semana antes de la votación del domingo. Simion acusó a Francia y Moldavia de interferencia y manipulación de votos. «Solicito oficialmente al Tribunal Constitucional que declare las elecciones nulas y sin valor» por las mismas razones que llevaron a la anulación del resultado de las elecciones de noviembre: «Injerencia extranjera», escribió en X. Moldavia y Francia «han comprado votos», y añadió que «los fallecidos votaron en la segunda vuelta del 18 de mayo».

Ese día, el fundador de Telegram, Pavel Durov, reveló que el gobierno francés le había pedido que prohibiera las voces de la oposición en Rumanía. «Esta primavera, en el Salón de las Batallas del Hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, jefe de la inteligencia francesa, me pidió que prohibiera las voces conservadoras en Rumanía antes de las elecciones», escribió Durov en X. «Me negué. No bloqueamos a los manifestantes en Rusia, Bielorrusia ni Irán. No empezaremos a hacerlo en Europa».

El 18 de mayo, mostrando una baguette, tuiteó: «Un gobierno de Europa Occidental (adivina cuál 🥖) contactó con Telegram para pedirnos que silenciáramos las voces conservadoras en Rumanía antes de las elecciones presidenciales de hoy. Me negué rotundamente. Telegram no restringirá las libertades de los usuarios rumanos ni bloqueará sus canales políticos».

Respondió a su publicación: «No se puede ‘defender la democracia’ destruyéndola. No se puede ‘combatir la interferencia electoral’ interfiriendo en las elecciones. O se tiene libertad de expresión y elecciones justas, o no. Y el pueblo rumano merece ambas cosas».

Durov escribió el 21 de mayo que está listo para testificar en el tribunal para ayudar en el desafío de Simion.

Durov, ciudadano francés, fue detenido en el aeropuerto de Le Bourget e interrogado durante varios días en 2024, antes de ser liberado bajo fianza de 5,6 millones de dólares.

El ganador de la segunda vuelta del 18 de mayo, Nicusor Dan, se formó en la Sorbona de París. Francia tiene una importante presencia financiera, económica y militar en Rumanía. Société Générale posee el tercer banco más grande en términos de activos, BRD, y también están presentes BNP Paribas y Crédit Agricole. Renault posee las plantas de producción de Dacia, posiblemente el mayor empleador privado del país; Orange controla el mercado de las telecomunicaciones, y Carrefour es uno de los principales minoristas.

Militarmente, Rumanía es clave en una guerra europea contra Rusia. Francia cuenta con la mayoría de las tropas en el grupo de combate Cincu de la OTAN, y según Andrew Korybko, el reciente mapeo 3D de la «Puerta de Focšani» de Rumanía, cerca de su frontera con Moldavia y Ucrania, es fundamental para que las fuerzas francesas en Rumanía avancen rápidamente hacia los puertos ucranianos de Reni e Izmail en el Danubio, si Francia decide entrar en el conflicto.