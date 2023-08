Haitianos a favor de que Policía y Ejército combatan las pandillas

Puerto Príncipe, 25 ago (Prensa Latina) El 75 por ciento de los haitianos estima hoy que una colaboración entre la Policía y la Fuerzas Armadas podría restablecer la seguridad en el país y desmantelar a las pandillas, según una encuesta.

El estudio realizado por la Alianza para la Gestión de Riesgos y la Continuidad de las Actividades (Agerca) a través de Diagnostic and Development Group S.A entre finales de julio e inicios de este mes, reveló que el 60 por ciento de los encuestados cree que la Policía Nacional (PNH) por sí misma no es capaz de restaurar el clima de paz.

La percepción pública de la capacidad del PNH para derrotar a las bandas armadas fue del 56 por ciento, resultado mejor que la encuesta de enero cuando el 71 por ciento de los entrevistados no confiaba en la Policía.

Para Luckny Zéphyr, del Diagnostic and Development Group S.A, esta renovada confianza en la policía está relacionada con la colaboración informal con la población, a través del movimiento Bwa kale, que linchó a cientos de supuestos pandilleros desde abril, así como los esfuerzos de la PNH en los meses previos a la encuesta.

Por su parte, el 63 por ciento de los encuestados cree que el despliegue de tropas internacionales es necesario para ayudar a garantizar la seguridad en el país caribeño, lo cual supone un descenso de los resultados de enero.

De ellos, el 93,37 por ciento pide el despliegue inmediato, mientras que el 51,12 por ciento opta, además, por proseguir las operaciones policiales en las zonas de operación de los grupos armados.

El estudio sale a la luz poco después de la visita de una delegación de evaluación de Kenia, país que en julio anunció su disposición a liderar una fuerza multinacional en Haití que cuente con la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Sus integrantes se reunieron durante tres días con altos funcionarios gubernamentales, dirigentes de la Policía y representantes del cuerpo diplomático.