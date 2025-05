Hablé con un viejo

Ayer conversé con un viejo, de esos que se la pasan contando mosaicos imaginarios en las aceras de la ciudad vieja; de esos que llevan en el alma las dos blancas azucenas de Panchito Rizet y que reviven en cada madrugada los sueños felices de Barbarito Diez. Y empezábamos a dialogar sobre la calidad de los políticos de hoy. Y le cité discursos, soluciones históricas, contradicciones de clases… Y nada. El viejo no cree en nada de eso, porque –me dijo – ningún político vale si no es capaz de inventar una frase como este lema de Trujillo: «Mis mejores amigos son los hombres de trabajo». No dije más… (y lo dejé con la palabra en la boca).