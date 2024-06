Golf por una causa: Regresa el torneo de FACCI, impulsando recursos en beneficio de los niños con cáncer

Santo Domingo.- Abriendo nuevas puertas de esperanza para los pacientes, la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil -FACCI- ha lanzado una nueva edición de su evento deportivo Kids Hope Golf Tournament, programado para los días 9 y 10 de agosto próximo, en el Punta Espada Golf Course de Ciudad Destino Cap Cana.

«Este torneo de golf trasciende su naturaleza deportiva; representa una herramienta efectiva para la recaudación de recursos y la sensibilización sobre la relevancia de combatir el cáncer. Cada participación impulsa directamente nuestro propósito de respaldar a pacientes y familias afectadas por esta enfermedad», expresó Alexandra Matos de Purcell, presidenta de la Fundación FACCI.

Este año, el torneo está preparado para recibir a 200 golfistas, 100 jugadores por día, en modalidad scramble en parejas, en la cual se competirá en tres categorías para los participantes masculinos: A, B, y C, más una categoría de Damas. Los tres primeros lugares se premiarán en base al puntaje neto, así como un premio al mejor puntaje bruto general.

Por cuarto año consecutivo, también se realizará la actividad del “Helicopter Golf Ball Drop”, una innovadora rifa de dinámica única, en la cual caen cientos de bolas desde el cielo.

La misma es “una original y emocionante manera de recaudar fondos para nuestra meta, al fusionar la emoción del juego con la expectativa del sorteo, brindamos a los participantes la posibilidad de ganar atractivos premios mientras respaldan una noble causa”, de acuerdo con Matos de Purcell.

Este año, los premios de la rifa del helicóptero serán obras de los artistas plásticos Gabriela Farias, Fernando Varela y Aida Vásquez. Además, el torneo contará con la presencia de Willy Pumarol, el primer golfista dominicano del Ranking Mundial & PGA Tour Latinoamérica y de Juan José Guerra, golfista profesional, quienes amenizarán las dinámicas que han sido un éxito en años anteriores, como: “Buy a Mulligan from the pro” y “Beat the Cancer target”.

En sus dos décadas de trayectoria, FACCI ha gestionado importantes cambios tangibles en el contexto de la lucha contra el cáncer en el país, especialmente a través del apoyo que ha brindado al Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, en el que se ha logrado mejoras importantes en las áreas clave como Internamiento, Consulta, Procedimientos y oficinas. En enero de este año, la fundación gestionó la inauguración de una cocina renovada y totalmente equipada, así como del comedor en el hospital, asegurando la optimización en el manejo de los alimentos y la supervisión rigurosa de la salud alimentaria de los pacientes que asisten a ese centro de salud.

Informaron que los interesados en apoyar esta noble causa, pueden inscribirse a través de https://www.facci.org.do/kids/registro/ o llamando al 809.533.7596.

Acerca del torneo

Kids Hope Golf Tournament se ha convertido en una tradición esperada con entusiasmo cada año. Atrae a golfistas de todos los niveles, así como a empresas y patrocinadores comprometidos con la causa. Además de ser una emocionante competencia deportiva, el evento ofrece oportunidades únicas para la sensibilización y la conexión comunitaria en torno a la lucha contra el cáncer infantil.

Históricamente, los eventos deportivos se han destacado como poderosas plataformas que trascienden la competencia, mostrando una impresionante capacidad para movilizar recursos, crear conciencia sobre asuntos sociales vitales y, sobre todo, impactar positivamente las vidas de quienes más lo necesitan.

Una misión que despierta solidaridad

El éxito del Kids Hope Golf Tournament de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil -FACCI- se debe en gran medida al generoso apoyo de sus patrocinadores. Entre ellos se encuentran empresas destacadas como, Cap Cana, Pioneer, Amex, MITUR, Range Rover, Vimenca, Liriano Rivas, Mejía Arcalá, United Capital, Seguros Crecer, ARS Crecer, Propagas, DPH, Banesco, Petromovil, Humano, AL Construcciones y Proyectos, Contemega, BP Group y Infaca S.A. (Numadol).

Igualmente, apoyan este torneo Newlink Dominicana, Rubiera, Alpha Valores, Body Shop, Civilart SRL, Automarima, Liquid Moly y Motor Oil, Helidosa, Golfistas Dominicanos, Fiebre de Golf, Sued & Fargesa (Suerox), Aperol, Gestur, Guerrero, Vinys Way, United Brands, entre otras. Su compromiso y respaldo hacen posible que esta importante iniciativa continúe brindando a los niños y familias todo el apoyo para enfrentarse a una enfermedad como el cáncer.