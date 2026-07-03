Gobierno y empresarios dominicanos presentan a RD como plataforma industrial ante España

Madrid, España. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, presentó en España las nuevas oportunidades de inversión en sectores innovadores de República Dominicana. El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, presentó en España las nuevas oportunidades de inversión en sectores innovadores de República Dominicana.

Durante el Encuentro Empresarial República Dominicana-España, realizado en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el ministro afirmó que el país aspira a construir una relación económica que trascienda el intercambio comercial tradicional y se traduzca en una agenda concreta de inversión, innovación y encadenamiento productivo.

“La República Dominicana quiere ser para España mucho más que un socio comercial. Queremos ser la plataforma productiva, logística e industrial desde donde las empresas españolas puedan crecer hacia el Caribe y Las Américas”, expresó Sanz Lovatón.

Sanz Lovatón destacó que la economía dominicana mantiene una trayectoria de estabilidad y resiliencia, resaltando que en 2025 el país recibió US$5,033 millones en inversión extranjera directa, con una participación importante de sectores como comercio, industria y zonas francas, una muestra de la confianza de los inversionistas internacionales en el clima de negocios dominicano.

Detalló que, al cierre de 2025, la República Dominicana cuenta con 843 empresas instaladas en 93 parques de zonas francas, que generan más de 200 mil empleos directos, mientras que las exportaciones del sector superaron los US$8,600 millones.

Subrayó además la posición geográfica privilegiada del país, su moderna infraestructura portuaria y aeroportuaria y la conectividad marítima y aérea, factores que permiten reducir tiempos de transporte

“Desde la República Dominicana es posible manufacturar, ensamblar, almacenar y redistribuir mercancías hacia mercados estratégicos con rapidez y eficiencia”, añadió.

Semiconductores y manufactura avanzada

Presentó además la estrategia nacional para el desarrollo de la industria de semiconductores y manufactura avanzada, como una de las nuevas apuestas del país para integrarse a cadenas globales de valor, buscando insertar al país de manera competitiva en áreas de manufactura, ensamblaje, servicios industriales y logística especializada e invitó a las empresas españolas a visualizar a la República Dominicana para esas áreas.

El ministro agradeció a la Cámara de Comercio de España, la Secretaría de Estado de Comercio y al centro España Exportación e Inversiones (ICEX) por la organización del encuentro, y valoró la participación de las instituciones dominicanas que integran la misión oficial, entre ellas el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

El Encuentro Empresarial República Dominicana-España, realizado con el apoyo de la Embajada Dominicana en España, reunió a empresarios, inversionistas y representantes gubernamentales de ambos países.

El sector empresarial dominicano estuvo representado por el presidente y vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini y César Dargam, respectivamente.

Mientras que la representación del sector público dominicano estuvo compuesto por el director general de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk; el subdirector general de ProDominicana, Vladimir Pimentel; la subdirectora ejecutiva del CNZFE, Yarisol López y el subdirector administrativo de la DGA, Francis Almonte.

Por España: el director del departamento de relaciones con Iberoamérica y secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Narciso Casado; el Director de Internacional de la Cámara de Comercio de España, Jaime Montalvo y la secretaria de Estado de Comercio y presidenta de ICEX, Amparo López Senovilla

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