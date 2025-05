Gestur anuncia «Verano de Madres 2025

SANTO DOMINGO. – En el marco de la celebración de sus 21 años de liderazgo en el sector turístico de la República Dominicana, Gestur anunció la XVI edición de su tradicional feria “Verano de Madres 2025”, una campaña que rinde homenaje a las madres dominicanas con propuestas exclusivas de viaje y vacaciones especialmente diseñadas para ellas.

La información fue ofrecida por Theresa Sullivan, Gerente General de Gestur, durante un cóctel celebrado en el atrio central de Ágora Mall. Sullivan destacó que esta edición contará con la mayor participación de suplidores del sector turístico nacional e internacional, con paquetes exclusivos desarrollados en conjunto con cadenas hoteleras, aerolíneas y entidades financieras.

“La promoción se desarrollará del 08 de mayo al 08 de junio de 2025, e incluirá atractivos descuentos en boletos aéreos, hoteles nacionales e internacionales, paquetes vacacionales y seguros de viaje. Además, nuestros clientes podrán participar en sorteos de boletos aéreos, bonos de descuento, fines de semana y seguros de viaje”, expresó Sullivan.

Como novedad este año, los clientes contarán con el respaldo del Extracrédito Popular, una facilidad financiera que permite hacer realidad las vacaciones soñadas para mamá, con hasta 5 años para pagar. Esta línea de crédito se puede solicitar fácilmente desde la App Popular y, a medida que se amortiza, los fondos vuelven a estar disponibles para usarse nuevamente.

Además, durante la vigencia de la feria, todos los clientes no corporativos que realicen compras participarán automáticamente en rifas de boletos aéreos, bonos de descuento, fines de semana y seguros de viaje.

Y como incentivo adicional, aquellos que adquieran viajes promocionados por los suplidores aliados dentro de Gestur obtendrán doble boleto para participar en las rifas, aumentando así sus posibilidades de ganar.

Para Theresa Sullivan, esta iniciativa demuestra el compromiso de Gestur con sus clientes, y reafirma su capacidad para diseñar experiencias memorables en alianza con destacadas entidades como el Ministerio de Turismo (MITUR) y su Ballet Folclórico Nacional, presente durante el evento inaugural.

A la actividad asistieron destacadas personalidades del sector turístico, entre ellas:

Eileen Glass, moderadora; Paco Pérez, Director Regional del Caribe de Air Europa; Ibelca Vásquez, Gerente General de Copa Airlines; Verónica Roque, Account Manager de Iberia; Nurca Portorreal, Directora Comercial de Skyhigh; Ágora Mall; Banco Popular, MITUR; así como ejecutivos, clientes y miembros de la prensa.

Las marcas y cadenas que se han unido a esta edición de la feria “Verano de Madres 2025” incluyen: Ágora Mall, Banco Popular, MITUR, Copa Airlines, Sky High, Air Europa, Viva Resorts, Seguros Universal, Europamundo, Aeromexico, Arajet, Air Century, JetBlue, El Morro, VIPAC, Live Aqua, AC by Marriott Punta Cana, Embassy Suites by Hilton, Seven Tours, Euromarmara Tours, Barceló Bávaro Grand Resort, Real Intercontinental, Azul, Delta, Brugal, Red Bull, Frío Frío y Cool Heaven y Rey de las croquetas.

Gestur es una agencia de viajes con más de dos décadas de experiencia, especializada en los segmentos corporativo, educativo y vacacional. Como miembro activo de IATA, ADAVIT y OPETUR, se distingue por ofrecer un servicio personalizado, confiable y de alta calidad. Su estructura incluye un equipo experto en la organización de viajes individuales, grupales, académicos y de negocios, adaptándose a las necesidades de cada cliente, tanto a nivel nacional como internacional.

Nurca Portorreal, Ibelca Vásquez, Paco Pérez, Theresa Sullivan, Máximo Paulino, Verónica Roque, Pamela Rodríguez