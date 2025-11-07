Que la fracasada Cumbre de los mandatarios de América, que debió realizarse en Punta Cana el próximo diciembre, ahora será organizada para 2026, es eso: ¡Ganas de perder el tiempo!…Porque sucede que corresponde al Gobierno Dominicano otorgar las visas y reservar habitaciones hoteleras para todos y cada uno de jefes de estado que sean invitados…Pero dudo mucho que Luis Abinader se atreva a invitar esta vez a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues Donald Trump estaría radicalmente en desacuerdo…Entonces, si Luis no los invita el fracaso rotundo de este ridículo invento estaría más que garantizado…(¡Qué ganas de perder el tiempo!).

