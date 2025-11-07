- Publicidad -
¡Ganas de perder el tiempo!

Ramón Colombo7 de noviembre de 2025
Que la fracasada Cumbre de los mandatarios de América, que debió realizarse en Punta Cana el próximo diciembre, ahora será organizada para 2026, es eso: ¡Ganas de perder el tiempo!…Porque sucede que corresponde al Gobierno Dominicano otorgar las visas y reservar habitaciones hoteleras para todos y cada uno de jefes de estado que sean invitados…Pero dudo mucho que Luis Abinader se atreva a invitar esta vez a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues Donald Trump estaría radicalmente en desacuerdo…Entonces, si Luis no los invita el fracaso rotundo de este ridículo invento estaría más que garantizado…(¡Qué ganas de perder el tiempo!).

