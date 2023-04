FUPU DICE GOBIERNO ALTERA ESTADÍSTICAS DEL SECTOR AGROPECUARIO

Santo Domingo, RD.- El Partido Fuerza del Pueblo, a través de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios; Desarrollo Rural; Medio Ambiente; Asuntos Hídricos; y, Desarrollo Estratégico; hizo un llamado al gobierno del presidente Luis Abinader, y en particular al ministro de Agricultura, a no continuar alterando las estadísticas del sector agropecuario ante la constante distorsión de datos ofrecidos que no se corresponden con la realidad del país.

Según afirmó el Ingeniero Modesto Reyes, miembro de la Dirección Central y titular interino de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, «esa es la razón por la que el Banco Central, ha tenido que intervenir al Ministerio de Agricultura, cuando su gobernador propuso en el presente mes de abril, la creación de un sistema de transmisión de datos entre las dos instituciones que permita la realización de análisis y evaluaciones técnicas objetivas».

Dijo además que se confirma la alteración de datos, a través de recientes informaciones dadas a conocer por el Ministerio de Agricultura, como ocurrió en el marco de la celebración del “Día Nacional del Café”, el 11 de abril del 2023; donde expresa que el país, tuvo una reducción de la importación de café, de 26.7 millones de dólares, a 14.0 millones de dólares, en el año 2022, y que, en éste mismo año, se exportaron 49.1 millones, para un aumento de 67%.

También, el Ingeniero Modesto Reyes, manifestó que, «las estadísticas reportadas por la Dirección General de Aduanas, indican que para el año 2022, las importaciones y exportaciones de café, aparecen asociadas a otros rubros en el capítulo: Café, té, yerba mate y especias. Las importaciones alcanzaron US $88.51 millones y las exportaciones US$37.79. En este sentido, es suficiente con observar los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, indicando que las exportaciones de café, sobrepasaron en 11.31 millones de dólares, al capítulo completo de Café, té, yerba mate y especias, demostrándose la falsedad de las estadísticas».

«Para citar otro caso, el presidente Luís Abinader, en su discurso ante el Congreso Nacional, el 27 de febrero del presente año, indicó que se logró reducir la subalimentación de 8.3 % a 6.7 %. Pero, según el informe “Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2022 de la FAO” dicho índice descendió apenas un 0.3 %, de 7.0 % a 6.7 % en el Trieno 2019 a 2021».

«Igualmente, en el caso del arroz, el gobierno también anunció que se había alcanzado la autosuficiencia arrocera, con una producción récord de 14.7 millones de quintales, cuando en realidad, la producción fue la misma de años anteriores, equivalente a 12.1 millones de quintales. El resto correspondió a la cuota de importación, bajo el DR-CAFTA: la importación adicional, libre de arancel, de más de un millón de quintales de arroz, y permitir el bitoño o una tercera cosecha, lo que provocó un sobre inventario que llevó a la quiebra a pequeños y medianos productores».

Asimismo, la autosuficiencia de arroz, se alcanzó en el país, desde el año 2006, como consecuencia de la implementación del Programa Nacional de Pignoraciones. En ese sentido, la Fuerza del Pueblo, reitera que, el Ministerio de Agricultura, retuerce las estadísticas, para presentar una falsa realidad, en el sector agropecuario, mediante la alteración de datos, con el objetivo de continuar engañando a los productores, consumidores y toda la población dominicana, en general. Por tanto, condenamos esta mala práctica que riñe con la ética, transparencia y respeto al pueblo dominicano.

La población de más bajos ingresos y las familias dominicanas, han visto disminuir su calidad de vida, en lo que lleva de gobierno el PRM, y el presidente Luís Abinader, atravesando por una grave crisis, ante el incremento de los precios de los alimentos; aumento de la canasta básica familiar; aumento de la tarifa eléctrica e incremento de la inseguridad ciudadana, solo para citar algunos factores negativos de la presente gestión de gobierno.

Fuerza del Pueblo, espera que con la intervención del Banco Central, en el Ministerio de Agricultura, se corrijan, en lo adelante, las distorsiones y maquillajes, a las estadísticas del sector agropecuario, advirtiendo que estaremos vigilantes, para evitar otra vez más el incumplimiento de promesas del presente gobierno al pueblo dominicano.