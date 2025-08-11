Frases de cajón que yo prohibiría: «mi­litar pundonoroso» (¡miren cuántos andan por ahí sin ningún pundonor!), «institu­ción del orden» («orden» no siempre va con policía); «la esquina que forman las ca­lles» (no hay manera de hacer una esqui­na que no sea con dos calles); «objetividad periodística» (perdonen lo burdo de este chiste de mal gusto); «la piel arrugada por los años» (no hay otra forma de arrugar la piel); «evacuó la sentencia» (si yo fuera juez, le meto treinta años al que diga que yo hice eso), y «en virtud de las atribuciones que me confiere el Artículo 55…» (si yo fuera Presidente simplemente diría: «Porque me da la gana…»).