- Publicidad -
Opiniones

Frases de cajón

Ramón Colombo11 de agosto de 2025
5 Menos de un minuto

Frases de cajón que yo prohibiría: «mi­litar pundonoroso» (¡miren cuántos andan por ahí sin ningún pundonor!), «institu­ción del orden»  («orden» no siempre va con policía); «la esquina que forman las ca­lles» (no hay manera de hacer una esqui­na que no sea con dos calles); «objetividad periodística» (perdonen lo burdo de este chiste de mal gusto); «la piel arrugada por los años» (no hay otra forma de arrugar la piel); «evacuó la sentencia» (si yo fuera juez, le meto treinta años al que diga que yo hice eso), y «en virtud de las atribuciones que me confiere el Artículo 55…» (si yo fuera Presidente simplemente diría: «Porque me da la gana…»).

- Publicidad -
Ramón Colombo11 de agosto de 2025
5 Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

Primicias agosto 2025: Leonel denunciando quiebra del gobierno, Isa Conde enfrentando intentos de censura, propuestas de extensión de la cédula, bandas haitianas no tan lejos de frontera RD, importancia de la Restauración de la República, prolongados apagones en Monseñor Nouel, Díaz Rúa comiéndose a Deligne, China y Maduro desafiando a EEUU, quinto año de gestión de Abinader

10 de agosto de 2025

Ruido en el sistema del presidente y su gabinete

10 de agosto de 2025

AFERRADOS A LO IMPOSIBLE

10 de agosto de 2025

Nuestro gran himno

9 de agosto de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!