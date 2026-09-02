FP: se disparan las quejas por facturas elevadas mientras persisten los apagones y se triplica el déficit de las EDEs

Santo Domingo.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este martes que aumentan las quejas de ciudadanos por facturación elevada y persisten los apagones, mientras durante la gestión del Gobierno del PRM el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs) se ha triplicado, al pasar de aproximadamente US$578 millones en 2020 a US$1,659 millones en 2025.

La posición de la organización fue presentada en rueda de prensa por el ingeniero Juan Gómez, secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, mediante un documento en el que cuestiona los resultados de la política eléctrica del Gobierno después de seis años de gestión y advierte sobre las elevadas pérdidas de las distribuidoras y el creciente costo que representa su déficit para las finanzas públicas.

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Gómez llamó la atención sobre las denuncias de usuarios que aseguran estar recibiendo facturas muy superiores a su consumo habitual. Sobre este punto, la Fuerza del Pueblo aclaró que no pretende convertir cada reclamación en una conclusión técnica, pero exigió que sean investigadas de manera objetiva, transparente y efectiva.

El documento plantea también preocupación por la respuesta que reciben los ciudadanos cuando presentan reclamaciones ante las distribuidoras y posteriormente ante PROTECOM. “¿De qué sirve tener un mecanismo de reclamación si el ciudadano termina sintiendo que reclamar no vale la pena?”, cuestiona la organización, al considerar que el Estado debe garantizar una defensa efectiva de los consumidores frente a las empresas distribuidoras.

Gómez explicó que entre 2020 y mayo de 2026 el Estado destinó aproximadamente US$8,450 millones en transferencias para cubrir el déficit de las EDEs, equivalentes a unos RD$500,000 millones. “Medio billón de pesos”, enfatiza el documento presentado por el titular de la Secretaría de Energía.

“¿Cuál ha sido el verdadero costo para el pueblo dominicano de mantener durante años un modelo con pérdidas tan elevadas?”, plantea la Fuerza del Pueblo en el documento. En ese sentido, pregunta: “¿Cuántas escuelas, hospitales, carreteras, caminos vecinales, acueductos, sistemas de drenaje o programas de seguridad ciudadana podrían haberse financiado con recursos que hoy deben destinarse a cubrir estas ineficiencias?”.

El documento precisa que no se plantea que la totalidad de esos recursos pudiera destinarse directamente a esas obras, sino que busca llamar la atención sobre el costo de oportunidad que representa el déficit del sector. “Cada peso destinado a cubrir ineficiencias estructurales es un peso que deja de estar disponible para otras prioridades nacionales”, sostiene.

Otro de los aspectos señalados por Gómez es el elevado nivel de pérdidas de las distribuidoras. De acuerdo con el documento, a mayo de 2026 las EDEs registraban pérdidas de aproximadamente un 40 %, lo que significa que por cada RD$100 de energía comprada recuperaban alrededor de RD$60. La situación de EDEESTE es señalada como la más crítica, con pérdidas de un 56 %.

“¿Cómo pretende el Gobierno transformar las redes eléctricas si está destinando más recursos a operar el problema que a resolverlo?”, cuestiona el documento. La Secretaría de Energía sostiene que la falta de inversión dificulta una reducción sostenible de las pérdidas y resume su planteamiento con la expresión: “El gasto mantiene el sistema; la inversión lo transforma”.

Gómez señaló, además, que el propio Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028 reconoce problemas relacionados con la limitada expansión de la transmisión, insuficiencia de infraestructura, baja inversión, falta de coordinación entre generación y transmisión y procesos burocráticos que retrasan nuevos proyectos. Ante ese diagnóstico, el documento pregunta: “Si el Gobierno sabe cuál es el problema, ¿por qué no lo resuelve? ¿Dónde está la ejecución? ¿Dónde están las inversiones que el propio Gobierno reconoce que hacen falta?”.

El titular de la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo también llamó la atención sobre la situación de EDEESTE, empresa que, según el documento, ha tenido seis gerentes generales en seis años y actualmente registra pérdidas de un 56 %. “¿El problema era el gerente anterior, el siguiente, o es que el Gobierno no tiene una política de gestión con metas, continuidad y resultados verificables?”, cuestionó.

La Fuerza del Pueblo sostuvo que el país necesita un cambio de rumbo en el sector eléctrico basado en mayor inversión, reducción real de las pérdidas, planificación, protección efectiva al consumidor y evaluación de los funcionarios conforme a resultados.

Al concluir, Gómez planteó tres interrogantes dirigidas al Gobierno: “¿Cómo puede esta administración hablar de eficiencia y mejoría mientras las EDEs pierden aproximadamente el 40 % de la energía y EDEESTE alcanza un 56 %? ¿Cómo puede justificarse que, después de seis años de gobierno, el déficit de las distribuidoras se haya prácticamente triplicado, mientras el Estado continúa destinando cientos de miles de millones de pesos para cubrir sus ineficiencias? Si el propio Gobierno reconoce en sus planes que existen problemas de inversión, transmisión, planificación y ejecución, ¿qué explica que, después de seis años, esos problemas sigan sin resolverse?”.

“Después de seis años, el pueblo dominicano no necesita que le expliquen por qué se va la luz. Necesita que no se vaya. No necesita explicaciones sobre las pérdidas. Necesita que se reduzcan. No necesita que le digan que el sistema está mejor. Necesita sentirlo en su casa, en su negocio y en su factura”, concluye el documento presentado por la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo.

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