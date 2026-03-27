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Firma Gob se integra a los procesos estratégicos de la gestión financiera del Estado

La firma digital permite realizar trámites y firmar documentos con validez legal sin necesidad de presencia física, reduciendo tiempos, costos y uso de papel, como parte del proceso de transformación digital del Estado dominicano.

PRIMICIAS DIGITAL27 de marzo de 2026
1 1 minuto de lectura

Santo Domingo, R.D., 27 de marzo de 2026 – La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) continúa fortaleciendo la transformación digital del Estado dominicano mediante la expansión del uso de la Firma Digital (FirmaGOB) y la incorporación de servicios electrónicos en procesos estratégicos del sector público.

A través de la emisión de estos certificados digitales, la OGTIC ha acompañado a múltiples entidades públicas en la digitalización de procesos administrativos, contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa, reducir el uso de papel y fortalecer la trazabilidad de los documentos oficiales.

Como parte de estos avances, la Firma Digital fue incorporada recientemente en las órdenes de pago tramitadas a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), lo que representa un nuevo paso en la modernización de la gestión financiera gubernamental y en la consolidación de los servicios electrónicos de confianza en el Estado.

De acuerdo con la memoria institucional, durante el año 2025 la OGTIC generó 5,198 certificados de Firma Digital, los cuales fueron emitidos a 4,949 servidores públicos de 123 instituciones gubernamentales, reflejando el crecimiento sostenido de esta herramienta en la administración pública.

Los documentos emitidos mediante Firma Digital poseen *validez legal y garantizan la autenticidad, integridad y seguridad de la información*. Además, agilizan los procesos, reducen costos operativos y tiempos de respuestaincrementan la productividadautomatizan y simplifican trámites y, facilitan la gestión institucional sin necesidad de presencia física.

Con estos avances, la OGTIC reafirma su rol como habilitadora de la infraestructura de confianza digital del Estado, impulsando una administración pública más eficiente, segura e interoperable.

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