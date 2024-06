Escogido consiguió en cambio a Yohan Ramírez

SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido continúan agresivos en el mercado de cambios y esta vez adquirieron al derecho Yohan Ramírez desde las Águilas Cibaeñas, en un movimiento en el que cedieron al zurdo Francisco Pérez.

Ramírez, de 29 años, actualmente se encuentra en las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, con rendimiento de 3.27 de efectividad, 0.91 de WHIP y 7 ponches en 11.0 entradas de labor.

En Las Mayores ha lanzado desde el 2020 hasta la fecha, con paradas en los Marineros de Seattle, Guardianes de Cleveland, Medias Blancas de Chicago, Mets de Nueva York y Orioles de Baltimore, además de los Dodgers, con porcentaje de carreras limpias combinado de 4.22 en 149.1 innings.

Se destaca por su sinker a 95 millas por hora, el cual combina con el slider (82 mph), la bola rápida de cuatro costuras (95 mph) y la curva (82 mph). También posee un cambio de velocidad (89 mph).

En la LIDOM, el nativo de Villa Mella fue seleccionado por las Águilas en la decimosexta ronda del Sorteo de Novatos del 2017. Con ellos tiró desde el 2018 hasta la campaña pasada, combinando 4.30 de efectividad y 38 ponches en 37.1 episodios.

El intercambio de Ramírez es el octavo que realiza la gerencia de Operaciones de Béisbol del Escogido, que encabeza Luis Rojas.

Por la vía de los cambios, los Leones también han sumado a Yamaico Navarro (1B), Ramón Laureano (OF), Zoilo Almonte (OF), William Lugo (IF), Domingo Acevedo (P), Dennis Santana (P) y Jean Segura (IF), además de dos picks para el Sorteo de Novatos 2024.

Pérez, quien actualmente está en la AAA de los Atléticos de Oakland, se despide de los Leones con 3.38 de efectividad, 1.25 de WHIP y 20 ponches en 16.0 actos con el club desde el 2020 hasta el 2023. La gerencia de Operaciones le deseó éxitos en esta nueva etapa de su carrera.