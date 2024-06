Equipo Yankees NY solicita riñón para dominicano

NUEVA YORK.- El equipo de Grandes Ligas Yankees de Nueva York solicita ayuda para el joven dominicano Onil Trinidad, de 30 años, que necesita un riñón.

El quisqueyano fue invitado al estadio para compartir con varias estrellas del equipo, entre ellas el dirigente Arron Boone y los jugadores Juan Soto, Jahmai Jones, Austin Wells, Gleyber Torres, José Treviño y Alex Verdugo.

En su afán de ayudar a las personas necesitadas y que atraviesan por alguna situación de precariedad, los Yankees se asociaron con Donate Life y motivó a sus fanáticos y de la comunidad dominicana, a que se inscriban como posibles donantes de órganos, pudiendo hacerlo a través de = Register as an Organ and Tissue Donor – Donate Life New York State para Trinidad.

Asimismo, si estás interesado en donar órganos, llamar al hospital Montefiore Einstein Center for Transplantation: (844) 548-3366, (877) 287-3536) y (888) 795-4837.

Al igual que Trinidad, existen casi 10,000 neoyorquinos que necesitan un trasplante de órgano para salvar su vida.

Los neoyorquinos representan el 10% de la lista nacional de espera para trasplante de algún órgano.

Cada año, casi 500 neoyorquinos mueren debido a que no reciben un órgano a tiempo para salvarles la vida.

Se explicó que una persona puede salvar hasta ocho vidas a través de la donación de órganos y mejorar 75 más mediante la donación de tejidos.

Trinidad, quien lleva tres años esperando la donación, está acompañado de sus padres, Adal Santiago Trinidad y Glenis Pimentel; sus hermanos Eric, Christopher y Adalis; su primo Jhonniel; cuñada Inés Rosario y su amigo Raymond Núñez.

El joven, que padece de lupus, necesita dializarse tres veces a la semana, ya que la enfermedad le ha dañado los riñones.

A pesar de su condición de salud, el quisqueyano trabaja como psicólogo y hace poco obtuvo una maestría en Consejería de Salud Mental.