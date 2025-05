Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Piquetean en NYC Feria Inmobiliaria vino de la RD: Dominicanos pertenecientes al movimiento social «Acción Rápida» en esta ciudad, que dirige la líder comunitaria Dayanara Borbón, realizaron un piquete la mañana de este domingo en el lugar donde por tres días se efectuó la «Feria Inmobiliaria-Dominican House Fest”. Los manifestantes, que forman parte de los 323 estafados con más de 17 millones de dólares (equivalente a más de mil millones de pesos dominicanos) por la empresa inmobiliaria INDISARD de la RD, acudieron con pancartas, brochure para distribuir y megáfonos frente al «Radio Hotel», ubicado en la calle 181 con la avenida Ámsterdam, en el Alto Manhattan. Dicen seguirán en la calle. Borbón declaró que el propósito del piquete, y de otros por hacer, es con la finalidad de que «no sigan engañando la comunidad». Video: https:// actualidadneoyorkina.com/?p= 6676

►Salud, salud: La comunidad dominicana en NYC tiene varios valiosos hijos internos por diferentes quebrantos de salud. Algunos altos dirigentes del PRM-NY, tanto en el Medical Center, en Broadway con la calle 168, Alto Manhattan, como en la RD. ¡Ah! también el colega periodista Miguel Cruz Tejada se encuentra interno en el Medical Center. Salud, salud para todos.

►Torbellino en NY por foro Estafas Inmobiliarias: La semana pasada se hizo en el Alto Manhattan el foro «Prevención de Estafas Inmobiliarias», traído a NYC por el Defensor del Pueblo de la RD, Pablo Ulloa. Ver = https:// actualidadneoyorkina.com/?p= 6666 Luego, el congresista Adriano Espaillat hizo un desayuno, con invitaciones seleccionadas, sobre lo mismo. Dayanara Borbón, de Acción Rápida y vocera de 323 estafados con más de 17 millones de dólares (equivalente a más de mil millones de pesos dominicanos) dio cátedra en los diferentes pódiums sobre «lucha reivindicativa». El foro fue motivado por múltiples denuncias de estafas y engaños, al dominicano en el exterior tratar de comprar un apartamento u otros bienes a Inmobiliarias de la RD. El pasado mes, Ulloa convocó a reuniones durante varios días en dominicana con los sectores que toman y pueden tomar cartas en el asunto (MIVED, INDEX, Pro Consumidor, DGII, Consulado RD-NY, Procuraduría General de la República, Banreservas, ACOPROVI, ABA, AEI, y ASOFIDOM, entre otras entidades) para llevar educación y promoción, y todos podamos entender el tema inmobiliario. Entre los puntos tratados: Campañas educativas para alertar y capacitar a la diáspora sobre cómo identificar empresas fantasmas y evitar fraudes en la compra de propiedades. Coordinación con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones para la promoción de plataformas tecnológicas que verifiquen la legalidad de proyectos inmobiliarios en RD. Talleres comunitarios presenciales y virtuales, con especialistas en derecho inmobiliario, notariado, crédito hipotecario y fideicomisos. «Los 52 consulados RD en el mundo serán integrados y dotarles información real y jurídica para que sirvan de orientación a los connacionales alrededor del mundo». Hoy se inicia una etapa, pero que no va a llegar a feliz término si el liderazgo de ustedes no lo asume como parte de la promoción para los demás”, proclamó Ulloa en NYC.

►¿Atajando para que otro enlace?: El bochinche rueda por doquier entre dominicanos en el Alto Manhattan, de que ahora el consulado RD-NY se atribuye la realización del foro «Prevención de Estafas Inmobiliarias». ¡Uff! Esto deja indicar que tiene asesores de prensa que han llevado al cónsul Jesús -Chu- Vásquez a quedar mal parado al querer burlarse de la inteligencia de la comunidad, porque el interés es el «populismo y hacerle bullas a su alrededor». Vas bien, vas bien, le diiiicen. ¡Uff! Nos envían varias muestras. Ver video, no apto para menores = https://www.youtube. com/watch?v=fXgxxBM0afs El bochinche rueda por doquier entre dominicanos en el Alto Manhattan, de que ahora el consulado RD-NY se atribuye la realización del foro «Prevención de Estafas Inmobiliarias». ¡Uff! Esto deja indicar que tiene asesores de prensa que han llevado al cónsul Jesús -Chu- Vásquez a quedar mal parado al querer burlarse de la inteligencia de la comunidad, porque el interés es el «populismo y hacerle bullas a su alrededor». Vas bien, vas bien, le diiiicen. ¡Uff! Nos envían varias muestras.

Ver otro = https://www.diariolibre.com/ usa/actualidad/2025/04/30/ consulado-rd-ny-alerta-en- evento-sobre-estafas- inmobiliarias/3094746 Hay otros videos ¡Uff! que luego serán publicados. La desesperación de publicitarse fue «tal» que no bien terminó su discurso, a los 10 minutos, desde una computadora laptop fue enviada a los medios en RD, atribuyéndose el cónsul como el autor del evento, siendo un invitado más del mismo. ¡Ay, ay, ay!

►¿Se distancia consulado RD-NY de comunidad?: «El Cafecito con el Cónsul», espacio de diálogo con la comunidad, no es más que un ABM = Allante, Bulto y Movimiento, diiicen. Reúne a líderes comunitarios, autoridades estatales, municipales y a dominicanos, con el objetivo de expresar necesidades, sugerencias y propuestas para mejorar los servicios consulares. ¡Uff! Todas esas acciones consulares tienen como objetivo sorprender a la comunidad y al presidente Abinader, diiicen. El cónsul ha cerrado casi todas las oficinas de captación alrededor del estado, complicándole la situación a miles de sus connacionales, al tener que trasladarse cientos de kilómetros para sacar un documento en Manhattan, perder ese día de trabajo y otro para buscarlo. El atribuye la barrida a que el Departamento de Estado ordenó quitarlas, pero muchos dicen que es para economizar$e alquiler y pago a empleomanía. La orden no ha llegado para las oficinas consulares, ubicada en Laurel Hill Terrace, esquina calle 186, en el Alto Manhattan. La otra en el 69 de Featherbed Ln, casi esquina Macombs Rd, en El Bronx. ¿Y entonces? El consulado no visita los cientos de presos quisqueyanos en NY, que debería visitarlo, porque la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares establece que los cónsules tienen la obligación de proteger los intereses de sus connacionales en el Estado receptor. Esto incluye brindar asistencia consular en caso de arresto, enfermedad, muerte o cualquier otra situación que pueda afectar la seguridad o bienestar de los ciudadanos del país que envía. El cónsul alega que la embajada en Washington es que tiene que hacerlo. ¡Uff! Los precios de los documentos siguen altos. Ahí hay necesidades y sugerencias para «El Cafecito». Se oye o no se oye. (Balaguer)

►Más claro de ahí no canta un gallo: El alcalde de NYC, Eric Adams, viene proclamando en los diferentes escenarios que «el mejor presupuesto en toda la historia de NYC para trabajadores», es el que sometiera recientemente por 115 mil millones de dólares, dinero para todos, dice el alcalde que busca la reelección en el cargo. Ver = https://queenslatino.com/ alcalde-adams-new-york- presupuesto-2026-ana-almanzar/ La semana pasada entregó a la Asociación de Bodegueros Unidos de América, 500 botones de pánico para ser instalados en igual cantidad de estos negocios y contrarrestar la delincuencia. La entrega de los botones significa US$1.6 millones en fondos. “Nuestras bodegas son esenciales para NYC y, con esta inversión, le estamos diciendo a estas pequeñas empresas «tu ciudad te respalda», manifestó Adams. Diiicen que con esta expresión está enviando el mensaje «espero tu respaldo también». ¡Bueeeno! Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó «donde el alcalde jodió miles de dominicanos, mexicanos, salvadoreños, guatemalteco, entre otras etnias indocumentadas, fue firmar con Inmigración para que patrullen en NYC, teniendo nuestros connacionales que andar con miedo, presión y salir lo menos posible al público para evitar ser apresado, como ya han detenido varios quisqueyanos.

►Preparando campaña publicitaria 2028: Una fuente del PRM-RD nos informó que a principio del mes pasado hubo un productor de programa de TV en el Alto Manhattan que duró 2 semanas en el país caribeño, coordinando y preparando lo que sería la campaña publicitaria del senador por Espaillat, Carlos Gómez, en sus nuevas aspiraciones a la presidencia para luego quedar como candidato vicepresidencial, diiicen. Dicho productor, según nuestra fuente, era visto con frecuencia en la Cámara Alta. Lo hospedaron en un hotel 5 estrellas, con comida y transporte, entre otras cosas. Si por $$$$$$ no hay problemas, Gómez declaró activos por RD$9,942,226,923.39, cifra cercana a los 10 billones de pesos. La fortuna del senador ha generado sorpresa al superar por más de RD$849,313,216.0, la suma total de los activos de sus 31 compañeros senadores del país. ¿Será verdad que costeará la campaña presidencial del PRM 2028 en los EUA? ¡Shiiii!

►De la embajada USA en RD: La sustracción internacional de menores por uno de sus padres ocurre cuando un menor es retirado o retenido fuera de su país de residencia habitual, y dicha retirada o retención viola los derechos de custodia del otro progenitor o tutor. La Oficina de Asuntos Infantiles del Departamento de Estado lidera las iniciativas del gobierno estadounidense para prevenir la sustracción internacional de menores por uno de sus padres. Si cree que su hijo está en proceso de ser secuestrado por uno de sus padres, un tutor legal o alguien que actúe en su nombre, contáctenos: 1-888-407-4747 o 202-501-4444 o por correo electrónico a PreventAbduction1@state.gov

►Un valor dominicano en NY: Víctor Brito, procede de Nagua, con décadas en NYC, su accionar ha dado muestra de que es un ejemplo a seguir. Es el presidente de la entidad «Nagüeros en el Extranjero», organizando y manteniendo vivas las raíces culturales de su comunidad en la Gran Manzana y otros lugares aledaños, base fundamental para mantener el espíritu de unidad entre sus correligionarios. Una de sus principales características es ser solidario con su pueblo en RD, impactando de esa forma a los más vulnerables y necesitados, enviando ayuda frecuentemente, como sillas de ruedas, andadores, muletas y pampers, entre otras cosas. Además de la entrega mensualmente de decenas de canastas con diferentes alimentos a personas de la tercera edad. Con su actuación pone en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Víctor, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: En el pasado, el Río Hudson se congelaba por completo, incluso permitiendo el tránsito de vehículos sobre el hielo, según Scenic Hudson, organización ambiental sin fines de lucro en NY para oponerse a un proyecto de energía hidroeléctrica.

►Salud: Según un estudio publicado en Live Science, el agua en sí no contiene componentes orgánicos como azúcares o proteínas que puedan descomponerse, lo que la hace resistente al deterioro. Sin embargo, el problema no radica en el líquido, sino en el envase que lo contiene: las botellas plásticas. Con el paso del tiempo, estos envases pueden liberar sustancias químicas que alteran el sabor, el olor e incluso la calidad del agua.

►Servicio comunitario: El Centro de Ayuda de la Ley Sin Sorpresas puede ayudarle a navegar el sistema de salud y recibir cuidado médico. Más información al 1-800-985-3059 o visitar https://www.cms.gov/

►Sobre el español: Fetichismo = Cuando algo que está fuera de lo común o de la norma nos excita sexualmente.

►Frase: No hay mayor desgracia que la envidia, porque nos roba la alegría.

►Dólar y Euro hasta este domingo 4: Compra del dólar 58.25 y venta 60.110; Compra euro 65.32 y venta 69.48

►Combustibles: Del 3 de abril al 9 de mayo: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

