Entérate NY

►Felicitan presidente Abinader: Lectores nuestros en Queens, identificándose como perremeístas, nos escriben. Ni quito ni pongo. Como su columna es muy leída entre nosotros los dominicanos en NY, esperamos destaque que nuestro presidente Luis Abinader es el segundo mejor valorado de Latinoamérica con un porcentaje de aprobación del 66%. Primero que él solo está Nayib Bukele de El Salvador con un 92%. Rodrigo Chaves de Costa Rica en tercer lugar con un 55%; Bernardo Arévalo de Guatemala un 54%; Xiomara Castro de Honduras un 52%; Daniel Noboa de Ecuador un 48%. Gustavo Petro de Colombia un 44%; Javier Milei de Argentina un 36%; Daniel Ortega de Nicaragua un 32%; Luis Arce de Bolivia un 18%; Laurentino Cortizo de Panamá un 12%; Dina Boluarte de Perú un 6%. Felicidades presidente Abinader, “honor a quien honor merece”, vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan.

►Advertencia: Los dominicanos al viajar a RD deben tomar las medidas sanitarias de lugar debido a que varios virus (coronavirus, influenza, adenovirus y otros) andan circulando por el país. Repunte del Covid-19 y la influencia de la gripe. Ver = https://listindiario.com/la- republica/sector-salud/ 20240613/covid-repunta-571- nuevos-contagios_812584.html Gripe aviar en vaca en EE.UU. alerta a RD. Ver: https://www.elcaribe. com.do/panorama/dinero/gripe- de-la-vaca-en-ee-uu-alerta-a- rd-frena-importacion/

►Eligio Jáquez cónsul para NY y CT: Siempre hemos definido públicamente al actual cónsul en NY, Eligio Jáquez, como un buen profesional, político, sencillo, humilde, tratable y con dinero ganado en buena lid como empresario y cónsul. La semana pasada se informó que los cónsules con 4 años el presidente Abinader lo sustituirá en los próximos días. Jáquez fue nombrado en agosto 2020. Informamos que en sus casi, casi 4 años ha obtenido unos US$15 millones de dólares en sus funciones. Veamos: El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) declaró al Listín Diario (22/04/2022) sobre los beneficios de los consulados de Haití y NY. Ver = https://listindiario.com/la- republica/2022/04/22/718330/ cancilleria-pondra-orden-a- tarifas-consulares.html En NY entre el 2018 y 2020 (Carlos Castillo era el cónsul) se emitieron 76,582 libretas de pasaporte, percibiendo alrededor de US$13,018,940. El Estado solo recibió US$3,352,194. Amigo lector, partiendo de los datos del Mirex, multiplicar, sumar, restar y dividir para que saque sus propias conclusiones.

►Este video lo dice todo: https://www.youtube.com/ watch?v=Ase0X2posZU Desde que Jáquez asumió se vienen expidiendo cerca de 300 pasaportes diario entre la sede principal de Manhattan y oficinas satélites (Bronx, Nueva Jersey, Haverstraw, Albany, Long Island y Pensilvania). “Hay precios de pasaportes a US$300.00 Ver = https://www.youtube.com/ watch?v=uEARx47ELu8&t=1s Cancillería informa al Senado de pasaportes sobre los US$500.00. Ver = https://www.youtube.com/ watch?v=nzTauB-q_Rs Ganancias se quedan en particulares = https://www. diasporadominicana.com/2021/ 03/14/ganancias-consulares-se- quedan-en-bolsillos- particulares/ Cobro por pasaportes en NY = https://almomento.net/ irregularidades-de-eligio- jaquez-en-cobro-de-pasaportes- en-ny-opinion/

►Coello favorito asamblea distrito 77-Bronx: El autor de esta columna efectuó durante los pasados días 11, 12, 13 y 14 un sondeo entre 233 votantes en el distrito 77 en El Bronx (vecindarios de Claremont, Concourse East, Highbridge, Morris Heights y Mount Eden) sobre los candidatos a la Asamblea Estatal-NY, el dominicano Leonardo Coello y el afroamericano Landon Dais. Se preguntó al azar, sin importar sexo ni color: “Ud. vota en las primarias demócratas este próximo día 25?” Si contestaba si, “¿Por cuál de los candidatos a la Asamblea Estatal, Leonardo Coello o Landon Dais, usted votaría?” Por Coello lo hicieron 136 (58.37%), por Dais 68 (29.18%) y 29 (12.45%) no quisieron contestar. En dichos sectores la mayoría de sus residentes con hispanos (64%), 31% afroamericanos y el resto de otras etnias. Coello es el favorito debido a que a su alrededor se han integrado profesionales, comunitarios, comerciantes, periodistas, amas de casas, taxistas, dirigentes y militantes de diferentes partidos políticos dominicanos, teniendo a la cabeza al valorado congresista (D-13) Adriano Espaillat, quien viene movilizando sectores de diferentes nacionalidades a favor de Coello, por tener el mejor programa para beneficiar a los votantes del distrito 77, entre otras cosas, viviendas asequibles, empleos, combate a la delincuencia, más escuelas. El candidato dominicano tiene experiencia política y comunitaria, ya que se ha desempeñado en el pasado reciente director del condado de El Bronx para la oficina del alcalde; exjefe de gabinete de la asambleísta Yudelka Tapia en El Bronx, además como presidente del Club Demócrata en la zona Norte. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= 4YFZC50Oa6s

►Más dominicanos acuden al consulado: El 27 de mayo 2022 se instalaron los consulados en Nueva Jersey y Pensilvania, pero permanecieron dependiendo de NY por logística y organización durante vario$ meses$. Actualmente tiene bajo su jurisdicción los dominicanos de Connecticut, Bronx, Haverstraw, Albany y Long Island. ¡Uff! Hace 8 meses Cancillería estandarizó precios de documentos consulares. Ver = https:// mirex.gob.do/mirex- estandariza-tasas-consulares- eliminando-variedad-de- precios-por-un-mismo-servicio/ Precios actuales en NY: Pasaportes por primera vez US$125 para entregar en 10 días y VIP $25 adicional. Renovar por perdida, deterioro, mal estado $186 y VIP $25 adicional. Adquirir ciudadanía $130. Poderes $100. Traducir 1 documento de inglés a español $85. Teléfono consulado-NY = 212-768-2480.

►Una defensa de quinta categoría: Aun así, Elías Barrera Corporán, un empleado consular de quinta categoría sostiene, plantea y expone que en el consulado no hay un “chele” y se está gestionando un préstamo en el Banreservas para actualizar deudas pendientes. Quizás sea cierto, pero diiicen que el gordito actualmente gana US$2,125 semanal, aparte de $175 semanal por incentivo laborar y trabajos extras, aunque llega a las 7:00 am, le da un informe verbal al cónsul sobre situaciones banales y “serruchadera”, y se marcha antes de las 11:00 am. Esto, claro, no justifica el alto salario y por eso defiende lo indefendible. “Esperaré ganar más con el cónsul que viene (Carlos Castillo), ha dicho entre sus allegados. Cuando Castillo era cónsul ganaba US$1,500 semanal y su nuera $600. Ver video = https://almomento.net/ ny-dicen-exconsul-rd-se- manejaba-con-nomina-125- dolares-mensuales/ ¡Uff!

►Perremeístas NY en ascuas: Estar en ascuas es estar inquieto, nervioso porque se espera una respuesta, la solución de un problema. Ante la designación la semana pasada de Carlos Taveras, como auxiliar consular en NY, hay “bembitas entre compañeros porque exigen, demandan y quieren que las designaciones en la sede, desde cónsul y otros cargos, sea de personas residentes en NY”, Diiicen que el nuevo auxiliar consular estuvo en el cargo en 2015. Ver decreto = https://do.vlex.com/vid/ decreto-n-325-15-840870923. Los “perremeeces” ante el envío de personas desde RD, comentan, hablan y dicen (pero calladamente) que van a emular al cacique Enriquillo que se sublevó junto a negros esclavos y aborígenes en la sierra de Bahoruco por el maltrato que recibían de parte de los colonizadores. Pero, no pueden hablar frente ni cerca del empleado Barrera Corporán, porque en seguida lo habla “todo”, “todo”, “todo” y un chín más, diiicen. ¿También informa para RD? Dice ser igual perremeísta que otros, no obstante ser juramentado dentro de un autobús en marcha en El Bronx (mayo 2022) por el entonces presidente PRM-NY, Neftalí Fuerte. Ver = Elías Barrera Corporán se juramenta en PRM-NY

►¿Solo servimos para buscar votos?: Son de las expresiones que muchos perremeístas-NY manifiestan en “voz baja”. Nosotros también nos merecemos el bienestar con el trabajo, porque el $ a nadie le pesa cargarlo ni el banco lo rechaza. Hay muchos compañeros capacitados y decididos a entregar la ciudadanía y/o residencia, como lo hizo Eligio Jáquez, que entregó sus papeles ante el Departamento de Estado-USA.

►Un valor dominicano en NY: El dominicano Magino Corporán Lorenzo fue electo como miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) ante la ONU, con ello enaltece la bandera tricolor en playas extranjeras. Forma parte de los 18 expertos independientes que componen el órgano encargado de promover la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad en el mundo. Cuenta con una destacada trayectoria nacional e internacional que lo ha llevado a ocupar el puesto de consejero regional y mundial de la Organización Mundial de las Personas con Discapacidad (OMPD) y a ser director ejecutivo del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS). Se comprometió con fortalecer el papel del CRPD, promoviendo la estandarización de buenas prácticas y la cooperación entre Estados y los demás órganos de derechos humanos de la ONU. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Magino, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: La Constitución dominicana después de proclamada en 1844 ha sido modificada 39 veces, la primera fue en 1854 y la última en el 2015, la misma contiene 277 Artículos. Ha sufrido modificaciones por intereses políticos más que sociales. En la actualidad es impulsada por el presidente Luis Abinader, asegurando que sólo busca evitar que en el país se perpetúe en el poder un gobernante como lo hizo el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Hay que colocar “un candado” de manera que ningún presidente, sin importar de la mayoría de que disponga en el Congreso, pueda transformar los términos de elección a más de dos períodos. Agrega que es necesario la independencia del Ministerio Público para que sea un organismo con autonomía del poder político, aunque algunas agrupaciones alegan que ese precepto quedó establecido en la Constitución de 2010 y se ratificó en 2015. El artículo 124 de la Constitución establece que el presidente será elegido cada cuatro años por voto directo, podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República. No obstante, Abinader sostiene que ese principio debe ser reforzado.

►Servicio comunitario: JobCorps ofrece a jóvenes entre 16 y 24 años oportunidad de ampliar su educación. Este programa es financiado por el Gobierno Federal y es gratis para los estudiantes y sus familias. Mas información en https://www.jobcorps.gov/

►Salud: El té verde sirve para muchas más cosas que mantenernos despierto, de hecho, puede mejorar nuestra inteligencia. No contiene tanta cafeína como el café, pero es suficiente para producir una respuesta sin causar el efecto nervioso asociado con la ingesta de demasiada cafeína. El té verde contiene más componentes aparte de la cafeína. También está compuesto de un aminoácido llamado L-teanina, el cual puede atravesar la barrera hematoencefálica. Algunos estudios sobre el té verde no demuestran ninguna elevación en el metabolismo, por lo que los efectos dependen de cada individuo. El té verde es una fuente excelente de antioxidantes, por lo que tiene sentido que pueda reducir el riesgo de padecer cáncer de mama; de próstota y colorrectal.

►Sobre el español: Retrógrado = Que tiene ideas anticuadas o propias de tiempos pasados, especialmente en lo que refiere a la moral o la política

