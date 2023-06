Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Periplo de Robertico Salcedo en NY. Es el director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (Propeep), que dirigió Neney Cabrera, y esa entidad trabaja en RD para reducir la pobreza e inclusión social, a través de planes y programas especiales. Visitó al cónsul Eligio Jáquez, quien lo llevó para que hablara ante más de 100 dominicanos que fueron a buscar sus documentos consulares. Estuvo en la Dirección de Cultura-NY. Allí, el miembro de la dirección Ejecutiva del PRM, dijo que se instalará la Red de Centros Culturales Dominicanos en el Exterior a final de este año y estarán coordinados por Propeep, a través del Programa Dominicana Cultural y Creativa; además participarán el Ministerio de Relaciones Exteriores, sus dependencias diplomáticas y consulares, el INDEX, entre otras instituciones, para proyectar los valores culturales dominicanos, su arte, música, gastronomía, atractivos turísticos, sus productos y la inversión en la economía, teniendo como soporte el clima de confianza de los inversionistas en la estabilidad económica y social del país durante la gestión del presidente Luis Abinader.¡Ah! Visitó los locales del PRM en NY y NJ reuniéndose con dirigentes. También al congresista Adriano Espaillat; de manera fugaz el “Dominican Taste Festival 2023” que se efectuó en el Alto Manhattan; recorrió varias cuadras visitando pequeños negocios de dominicanos en el Alto Manhattan, principalmente a “doña Nena”, que vende habichuela con dulce, punto de concentración de quisqueyanos para comprarla; también, a un almuerzo en el restaurant JALAO. Diiicen que Robertico es un “fajador” porque desde que se juramentó en el PRM (julio 2022) Ver: https://www.eljaya. com/144366/paliza-y-carolina- roberto-juramentaron-a- roberto-angel-salcedo-en-el- prm/ es trabajando. Un ciudadano en Broadway cantó = Escuchar: https://www. youtube.com/watch?v= 32PhF1aodNE&t=37s Otro contestó “Aaaamén.

►Necesidades sentidas: Varios dominicanos residentes en El Bronx nos escriben. Ni quito ni pongo: Sentimos que el gobierno de Luis Abinader, al igual que los pasados del PRSC, PRD y PLD no han cumplido con nuestras necesidades sentidas, y seguimos esperando que el propio mandatario y sus funcionarios nos traigan soluciones, entre ellas: 1- Eliminar el cobro de los 10 dólares por la tarjeta de turista a los dominicanos que van a su propia tierra. 2- Modificar La ley 716 del 1944 (79 años) sobre los Consulados para reajustar los elevadísimos precios de los documentos (pasaportes, poderes, etc.). 3- “Derogar el cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD, y $80 dólares si pasa más de 3 meses”, y así sucesivamente. 4- Rebajar los altos precios de los tickets aéreos. 5- Eliminar por ley el cobro de la primera maleta al viajar a RD. 6- “Permitir llevar un vehículo a RD con 8 años de uso”. El joven Robertico Salcedo, que dirige Propeep, cuyo objetivo es reducir la pobreza en RD, con un presupuesto de alrededor RD$5 mil millones. Ver: https:// www.diariolibre.com/ actualidad/nacional/2023/04/ 26/gastos-en-propeep-hasta-un- 70–mas-de-lo-programado/ 2296255#:~:text=Pese%20a% 20que%20es%20una,de%204%2C000% 20millones%20para%202023 deber ía venir a presentarnos cómo se está combatiendo “realmente” la pobreza en el país, y nosotros partimos de un reciente informe de La Cepal al recoger que la población dominicana alcanza aproximadamente 11.12 millones de habitantes al 2021, de esa cantidad 578,240 se encuentran en niveles de pobreza extrema y 2 millones 502,000 en pobreza. ¡Ay, ay, ay!

►Abinader vendrá tres veces a NY en lo que resta de año: El cónsul dominicano en NY, Eligio Jáquez, ha manifestado que el presidente Luis Abinader vendrá, en lo que resta de año, tres veces a NY (la mayor plaza electoral en el exterior), diiicen. 1- El 13 de agosto al Desfile Dominicano. 2- En septiembre a la Asamblea General de la ONU. 3- Y en noviembre, no explicó. Una fuente nos informó que Abinader vendría anunciar la renovación del contrato de compra del edificio para alojar la sede consular y cerca de 20 oficinas gubernamentales, para economizar miles de dólares al mes. Actualmente el consulado paga de alquiler $58,269.67 dólares mensuales. El cónsul admitió que se ha reanudado la compra, pero desconoce por el momento los detalles, pero se nombró una comisión en Hacienda para evaluar el costo y el plan a llevarse a cabo, dijo. No se sabe si es el mismo edificio. El Gobierno RD estuvo a punto de comprar por US$26.5 millones un edificio de seis pisos y 24,500 pies cuadrados en el 12 East de la calle 53, entre las avenidas Madison y Quinta”. Se pospuso la compra en dos ocasiones porque una comisión de RD quería cerrar el contrato y por la crisis económica. El cónsul Jáquez desde un principio solicitó excluirlo de todo proceso de compra y así fue. En marzo del 2022 el contrato se suspendió, aun el Estado haber adelantado 1.4 millones de dólares para la compra. Los dueños del inmueble aceptaron gustoso y devolvieron el depósito (un millón 325 mil dólares, sin penalidad alguna) porque en esos días el precio había subido y ellos sintieron un alivio cuando se eliminó dicho contrato, recordó la fuente. Pero, esa compra debe ser defendida por todos, porque ganamos todos, diiicen en el Alto Manhattan ¡Bien!

►Rectificación: En la columna pasada informamos que las inscripciones de los aspirantes a diputados del PRM cerraban el pasado día 28. Pero no, será el próximo 15 de julio.

►Precandidatos FP exponen: Este domingo “los leoncitos(as)” de la FP que aspiran a una diputación por la Circunscripción 1-USA (Leidy Laura Fernández, Wascarina Cabral, Amiris Pérez, Gregorio Morrobel, Ramón Tallaj Jr., Juan Carlos Rodríguez, David Feliz, Vidal Lorenzo, Henry Abreu, Ricardo Ramón, y Pedro Mejía, 11 en total) expusieron sobre su hoja de vida y las propuestas a implementar en el Congreso Nacional en caso de ser elegidos. Lo hicieron en el local del partido, ubicado en el 555 W de la calle 157, en el Alto Manhattan, a partir de las 3:00 de la tarde. ¡Ah! Diiicen en El Bronx que el partido actuó como el cangrejo, porque el pasado “Día del Padre en USA” (18 de junio) en vez de celebrárselo se lo celebraron a las madres, otra vez. ¡Uff! Otra cosa, se comenta por doquier en NYC que las encuestas seránִ el método para escoger los candidatos a diputados en el exterior, se espera “una diarrea” de sondeos y encuestas que un contador público no tendrá capacidad para contarlas. ASISA Research Group; Gallud; Asisa, Mack Penn; Consultores Estratégico de Marketing; Investigaciones RD RASA; SIGMA DOS RD; Newlink Dominicana; José Dorín Cabrera; NG Media; Sistemas Globales (SISGLO); y Newpartners, encuestadores reconocidas en RD no darán abasto para hacérselas a los “leoncitos(as) en la Circunscripcion 1-USA. ¡Bueeeno! “1, 2 y 3, que paso más chévere”, dice la “Conga”. Escuchar = https://www.youtube.com/ watch?v=EUK-x5cH5m0

►Un valor dominicano en NY: La esbelta y simpática joven banileja Gwendolyne Martínez (sus padres se inspiraron en honor a la canción interpretada por Julio Iglesias = https://www. youtube.com/watch?v= FaZQm4F8iQ4) tiene toda una vida en NYC. Graduada en la Universidad en “finanza gubernamental”. Actualmente es la directora ejecutiva de la Asociación de Comerciantes de Inwood, en el Alto Manhattan, ayudando a pequeños negocios del área. Pertenece a la Asociación “Mujeres en América”, féminas ejecutivas que ayudan a otras para que también se conviertan en ejecutivas, y a la entidad “Alfa”, que se encarga de ayudar los latinos que quieren crecer en diferentes áreas. Es cristiana y asiste todos los domingos a la Iglesia. Con su accionar, Martínez pone en alto la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Gwendolyne, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Luis Castro, nativo de Medellín-Colombia, debutó en el 1902 con los Atléticos de Filadelfia, convirtiéndose en el primer latino en llegar al béisbol de Grandes Ligas en USA. Castro estuvo en 42 juegos y bateó .245, un jonrón, 15 carreras impulsadas, 35 hits, 18 carreras, 8 dobles, un triple y dos bases robadas. Luego el cubano Chick Pedroes, 1902, cuatro meses después que Castro; Baldomero Almada de México 1933; Alejandro Carrasquel de Venezuela 1939; Hiram Bithorn de Puerto Rico 1942; Humberto Robinson de Panamá 1955; Oswaldo Virgil de RD 1956; y Dennis Martínez de Nicaragua, 1976.

►Servicio comunitario: La renta estabilizada en NYC la aumentaron. Un 3% para un año, para dos años un 2,75% el primer año y un 3,2% el segundo período. Efectivo a partir del próximo 1 de octubre. Las solicitudes de desalojo son 50 % más altas en EUA que el promedio previo al Covid-19, según el Laboratorio de Desalojo de la Universidad de Princeton, que rastrea las solicitudes de desalojos. En el norte del estado de NY, los desalojos están aumentando. 40 de las 62 ciudades tuvieron más solicitudes de desalojo en 2022 que antes de la pandemia. La Coalición Nacional de Viviendas de Bajos Ingresos estima un déficit de 7 millones 300 mil unidades asequibles en USA. El Gobierno de EUA tiene varios programas de ayuda para pagar la renta a personas de escasos recursos. Ver: HUD.gov / U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)

►Dólar y euro hasta este domingo 25: Compra del dólar 54.44 y venta 55.58; Compra euro 58.52 y venta 62.05

►Combustibles: Del 24 al 30 de junio: Gasolina Premium a $291.60 y Regular a $273.50…Gasoil Optimo a $237.10 y el Regular a $220.60. Gas licuado a $134.10 y el Gas Natural $43.97.

