Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Así nooo congresista Espaillat: Ante la posición pública que ha asumido el congresista Adriano Espaillat (D-13) para que más diputados representen la comunidad dominicana en el exterior, porque estima que la actual metodología de representación no logra su objetivo y obstaculiza el que los diputados de ultramar puedan desarrollar de manera eficiente su labor constitucional; en un documento, dominicanos nos hacen llegar sus puntos de vistas. “Apoyamos al congresista en su gestión en EUA, pero solicitar y gestionar que los diputados criollos se aumenten de 7 a … ¿? Noooooo, diiicen. Los partidos son los culpables porque escogen, por conveniencia personal los candidatos, solo por “bla-bla-bla” y no por pre-proyectos presentados y debatidos ante la comunidad. Los diputados en el exterior deberían ser escogidos luego que presenten y discutan ante profesionales, periodistas, empresarios, políticos, su programa legislativo. Creemos que un solo diputado para el exterior abarcaría con proyectos consensuados todo ultramar, recogiendo las necesidades, no la de un grupo. Veamos: Presentar un proyecto de ley para modificar la ley 716 del 1944 (79 años) sobre los Consulados para reajustar los elevadísimos precios (pasaportes, poderes, etc.) El diputado puede ser de Europa, América o EUA, pero debe discutirse con la comunidad, para ver si se puede votar por él, porque las manifestaciones de ellos “eso lo someto cuando gane”, al estilo el cuervo cuando llueve “mi casa, mi casa”. Otros proyectos a someter son para “reducir los $109 dólares de impuestos al comprar un boleto aéreo”. “Derogar el cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados que pasa más de 30 días en RD, y $80 dólares si pasa más de tres meses”. “Legislar para aprobar por Ley el no pago por la primera maleta en las líneas aéreas”. “Eliminar el cobro de los 10 dólares por la tarjeta de turista a los dominicanos que van a su propia tierra”. “Permitir llevar un vehículo con 10 años de uso”. “Establecer mecanismos que abaraten el precio de envío de las remesas, que al año mandan más de $15 mil millones de dólares entre remesas directas, o con familiares, amigos, y miles de furgones conteniendo alimentos, medicinas, útiles deportivos, escolares, de hospitales y otros enseres. Lo que queremos es eficiencia y no cantidad, diiicen.

►Rueda de prensa TC en consulados: La rueda de prensa del TC en el consulado de RD-NY fue desorganizada. Se desarrolló en el despacho del cónsul, un espacio reducido para este tipo de convocatorias, y para colmo estuvo abarrotada de funcionarios, empleados consulares y dirigentes del PRM, lo que dificultó a los periodistas hacer su labor. El desarrollo del protocolo estuvo impecable y bien llevado, dirigido por la profesional del micrófono Laura Caminero. ¡Brillante! En Nueva Jersey fue desorganizado también, y el locutor Germán Batista se opuso que fuera la profesional Caminero que condujera el acto, que para eso la trajeron los jueces. Le quitó el micrófono. Batista, megáfono en manos, como siempre, enviando saludos a “titiri mundati” en pleno salón, también politizó el acto, llamando a exponer al presidente del PRM-NJ, Lucilo de los Santos, en un evento totalmente alejado de la política. En NY se respetó esa condición, diiicen. Lo grande del caso, comentaban muchos de los presentes, es que su actuación fue apoyada por las autoridades consulares y del partido, una vergüenza y desfachatez. Alguien vociferó en Paterson ¿Pero Batista siempre ha sido del PRM? Porque nadie es más perremeísta que él ahora. ¡Uff!

►El Tribunal habló duro y fuerte en NY: El doctor Milton Ray Guevara, presidente del TC, proclamó en NY: La sentencia TC-013-23 (sobre el postulado candidato a diputado por la circunscripcion 1-EUA, Yomare Polanco), es clara al expresar “notifíquenle a la Procuraduría General de la República para que investigue las violaciones que se han cometido a los derechos del recurrente (Dr. Polanco). Mientras el juez Rafael Díaz Filpo precisó: “hay dos elementos importantes. Primero, violentaron sus derechos, y segundo, el TC ordena a la Fiscalía que investigue el caso, porque reconoció que real y efectivamente se había cometido un fraude contra él, que habían quemado los votos, lo dice la sentencia”. Ver : https://www.youtube.com/ watch?v=KWkQDRHkXZw Asimismo, el mismo magistrado Díaz Filpo, al responder sobre el cobro de los 10 dólares que el Estado continúa cobrando a sus compatriotas, sostuvo: “El Estado dominicano está violando una decisión del TC. Y la semana que viene estaremos notificando a la dirección del gobierno que tenga que ver con eso para que de manera inmediata se cumpla con esa decisión adoptada por el Tribunal en beneficio de los dominicanos que viven en el exterior”. Advirtió que el artículo 184 de la Constitución de la República expresa que las decisiones del TC constituyen un precedente vinculante para todos y que es obligación cumplirla. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= pXaayEufYjY

►Fracasan por ser egocentristas: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan sostienen que muchas personas fracasan en la vida por ser “egocentristas”. No comparten la logística, estrategia, de tal o cual actividad porque ellos son los que saben, no quieren sombra a su lado, aunque se joda el “jefe”. Decimos esto por el presidente de la FP en NY, Carlos Feliz, que no compartió, ni delegó funciones para que los actos del pasado fin de semana a favor del Leonel Fernández en el Alto Manhattan lucieran a la altura de un próximo presidente del país. ¡Ah! Sostienen los opinólogos que, si Feliz fuera otro tomaría una licencia dentro de la organización hasta después de las elecciones, debido a que “Quien mucho abarca poco aprieta” (refrán que significa que quien pretende realizar muchas cosas al mismo tiempo, no será capaz de hacer bien ninguna). Diiicen que la actividad en el partido en NY a US$200.00 tenía como objetivo afectar en parte la fiesta en el barco que dentro de 16 días tendrá Gregorio Morrobel a UD$100.00.

►Actividades de masas FP y PRM: Las dos actividades en Boston este fin de semana en que participaron Leonel Fernández, presidente de la FP, y José Ignacio Paliza, presidente del PRM fueron concurridas, según nuestras fuentes. Leonel regresará a NY para continuar su labor política y Paliza ni por asomo viene a la Gran Manzana ¡Uff! con demasiados conflictos entre los “compañeros”. El que quiere moño bonito aguanta “jalones”, diiicen.

►Algo huelo mal en Dinamarca: Opinólogos dominicanos en Brooklyn nos escriben: Privatizarán los pasaportes para ser entregados a empresarios haitianos a través de la empresa GB Group, quien en el 2012 adquirió los activos de Chevron Texaco en RD. La grave denuncia la hace el presidente del Colegio de Abogados de la RD (CARD), Miguel Surum, que la privatización es por parte de la Dirección General de Alianzas Público-Privada, según múltiples publicaciones de la prensa nacional la semana pasada, diiicen. Se realizará mediante un fideicomiso del Banco de Reservas por US$107,000,000.00. Ver: https: //dgapp.gob.do/documentos/ resolucion-no-04-2023- declaracion-de-interes- publico-de-la-iniciativa- privada-adquisicion-y- mantenimiento-de-la-nueva- infraestructura-para-la- emision-de-pasaportes- electronicos-a-los-ciudada/ Su rún visitó el Tribunal Superior Administrativo (TSA) junto a una comisión de abogados, donde solicitó la nulidad de la privatización de la emisión de los pasaportes dominicanos, la cual se realizó mediante la resolución 04-2023, de fecha 23 de febrero del 2023, emitida por la Dirección General de Alianzas Públicas y Privadas. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “Lo que el gobierno debe propiciar es la modificación de la ley 716 del 1944 (79 años) sobre los consulados, para reajustar los elevados precios de sus servicios (pasaportes, poderes, etc.)

►El PRSC en EUA: Una alta comisión de “compatriotas” viene esta semana para varios estados de la Circunscripción 1-USA a juramentar la nueva dirección estatal en los mismos. El 27 será en Pensilvania; 28 en Nueva Jersey; el 29 en Boston y Rhode Island, para finalizar el 30 en NY. Algunos de los gallitos “quiriquirís”, “de calidad”, “pelones”, “giros” y “plumuses” andan por doquier buscando “trajecitos prestados” para lucirlo en la ocasión. Otros proclaman ya que el partido es opción de poder. Otros mencionan a Calderón de la Barca y su cita histórica “soñar no cuesta nada”.

►Un valor dominicano en NY: Minorky Jiménez, dominicana, una profesional de la hotelería y turismo, radicada en El Bronx, viene desarrollando un trabajo de mucha valía para beneficiar a cientos de sus connacionales tanto en NY como en RD. Labora conformando voluntarios en las Iglesias y sirve de enlace desde la Gran Manzana con instituciones sin fines de lucro en RD a quienes envían medicamentos, equipos de hospitales, materiales educativos y alimentos, entre otras cosas. Actualmente es propietaria del negocio de decoraciones “DecorKEncantos” (813-808-9264) y desde allí les da facilidades a los interesados en realizar sus fiestas de cumpleaños, bodas, bautizos, despedidas de solteras, etc. Con su accionar pone en alto la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Minorky, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Los 5 países que cuentan con los ejércitos más poderosos del mundo, de acuerdo con el índice de poder militar (2022) que calcula el sitio web Global Firepower. EUA con 1,395.000 personal activo; 843 mil en reservas; aeronaves, 13,247; tanques, 6,612; barcos, 484; armas nucleares, 5,550. Rusia con 900 mil activos; 2,000.000 en reservas; aeronaves, 4,173; tanques, 12,420; barcos, 605; nucleares, 6,255. China con 2,035,000 soldados; 510 mil en reservas; aeronaves, 3,285; tanques, 5,250; barcos, 777; nucleares, 350. India con 1,460.000 soldados; 1,555,000 en reservas; aeronaves, 2,182; tanques, 4,614, barcos, 295; nucleares, 156. Japón con 247,000 soldados; 56,000 en reservas; aeronaves, 1,449; tanques, 1,004; barcos 155; nucleares 0.

►Servicio comunitario: Antes de viajar vea el listado completo de artículos que puedes llevar en el equipaje registrado y los que puedes traer en el equipaje de mano. Ver: https://www.tsa.gov/

►Dólar y euro hasta este domingo 16: Compra del dólar 54.31 y venta 55.50; Compra euro 58.59 y venta 62.00

►Combustibles: Del 22 al 28 de abril se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $33.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com