El sol merece un verso

Fíjense bien que por el Este, a eso de las seis de la mañana todos los días sale el Sol. Noticia nueva cada día, después de las seis. Noticia diferente y fresca, como es que sale con un montón de pájaros y palomas, a inaugurar luz nueva y brisa mañanera. Fíjense, por favor. Observen el mar y su paz tempranera. Presten atención a la alegre apertura del día, y olvídense de vez en cuando, como yo, de que este país tiene nombre y apellido, gestas y derrotas colectivas. Fíjense bien. Cierren los ojos, y convendrán conmigo en que esta tierra momentánea­mente anónima sigue siendo un lugar hermoso, merecedor de un verso en letanía.

Visited 1 times, 1 visit(s) today