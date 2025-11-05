- Publicidad -
Opiniones

¿El PRM es peñagomista?

Ramón Colombo5 de noviembre de 2025
No tiene presencia en todas las provincias, municipios y barrios (ni siquiera en Gualey). No muestra alianza con ningún sector social (ni siquiera con el sindicato de zapateros). No sostiene relaciones con organizaciones internacionales (ni siquiera de Europa, para no ir más lejos). No eleva un proyecto de gobierno de grandes reivindicaciones (ni siquiera para los motoconchistas). No enfrenta a la oposición y, en fin, carece de un gran liderazgo carismático que se exprese en voz alta…No tengo que decir lo que es más que evidente: me refiero al Partido Revolucionario Moderno, que dizque procede del desaparecido PRD de Peña Gómez… (Lo dudo).

