El Embajador de Haití y la convocatoria del CES, ¡buenas señales!

Por Venecia Joaquin

RD está en uno de los momentos más difíciles, con su vecino Haití;

desde hace décadas se está realizando una silente invasión

haitiana; esa nación está sumergida en la miseria y prácticamente

sin gobierno; aseguran que el 70 % es manejado por bandas

terroristas; la población busca sobrevivir llegando a RD, en su

mayoría como ilegales. El caso es más penoso porque los

organismos internacionales, evaden el problema, no lo ayudan a

estabilizarse y elevar su nivel de vida. RD no puede hacerlo, cuida

su soberanía, somos dos naciones muy diferentes en todos los

aspectos.

Afortunadamente, el presidente de la República Dominicana, Luis

Abinader, demócrata humilde, no vaciló en invitar a una reunión a

los expresidentes, Danilo Medina, Hipólito Mejia y Leonel

Fernández, para acordar una estrategia nacional ante la crisis

haitiana; aceptaron y asistieron; era de esperarse que pusieran los

intereses de la patria por encima de sus apetencias políticas,

personales. En esa reunión acordaron convocar el Consejo

Económico y Social (CES) para abordar la crisis haitiana y sus

implicaciones para la RD; así lo hicieron, será el próximo jueves 5.

Dicen que el tema se centrara en migración, comercio bilateral,

desarrollo de comunidades fronterizas, seguridad nacional, asuntos

laborales y relaciones internacionales. Ojalá estos lideres sigan

pensando en la patria, pues juntos, en un dialogo democrático y

sincero, podrán construir una estructura más fuerte, que permita

proteger la soberanía.

En medio del caos que vive Haití y de los esfuerzos que hace el

Estado dominicano para que los organismos internacionales lo

ayuden a levantarse, acaban de designar su nuevo Embajador en

RD, al señor Emmanuel Fritz Longchamps; hacia más de tres años

que el cargo estaba vacante. ¿Quién es? Es un experimentado

diplomático, con larga trayectoria en el servicio exterior de su pais;

licenciado en Ciencias Humanas y Lenguas Extranjeras, fue, entre

otras cosas, ministro de Relaciones Exteriores de Haití y

representante de su pais ante las Naciones Unidas, por tanto, es

muy conocido en el ámbito internacional. Se presume que tiene

gran conocimiento de la problemática de su pais, internacional y,

por supuesto, capacidad de entender a los dominicanos. De seguro

que facilitara el dialogo, la comprensión y solución del problema en

la isla. Creo que su designación es una estupenda señal de que

quieren entendimiento; es un reinicio de las relaciones diplomáticas

entre ambas naciones; es una ventana que se abre, una luz al final

del túnel, una señal de comprensión hacia los dominicanos en estos

momentos de crisis con el vecino y en el que los organismos

internacionales esquivan el problema.

El embajador haitiano, si realmente busca lo mejor para su pais, se

manejara con objetividad, concentrando su vasta experiencia, en

entender las actitudes y acciones de los dominicanos y en ser la

voz haitiana que se necesita elevar, para que los organismos

internacionales entiendan, que RD no puede cargar con el problema

de su pais; Haití quiere, busca y necesita, ayuda en su territorio,

desean desarrollar sus potencialidades y salir adelante dando sus

propios pasos, no cargados por el vecino ni por nadie.

Solo Dios sabe lo que sufro al ver niños y jóvenes haitianos,

hambrientos, sin escuelas, con un futuro incierto; la solución no es

que le faciliten salir a buscar comida ni que se la regalen cual

limosna, sino poner a producir la nación, para que el bienestar

arrope a toda la población.

Confío, en que los resultados de la reunión del CES con lideres

nacionales, sea como una antorcha de luz, que pueda ser levantada

por el pueblo dominicano en todos los escenarios, facilitando la

compresión de la crítica situación haitiana y su repercusión en RD.

El hecho de que en este momento el Embajador Fritz haya

aceptado esa posición, es una estupenda señal; es de esperarse

que una persona con su talento, experiencia y buenas intenciones,

comprenda la RD y busque por otras vías, lo mejor para el

desarrollo armónico y humano de su patria.