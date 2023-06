El dominó del barrio

Hay gente vieja que no acepta que nuestro país ha cambiado Por ejemplo, en lo comercial: contamos con enormes cadenas de supermercados con todo lo que usted quiera (pero no fían). Eso sí, no han podido lograr que desaparezca una institución centenaria con la que no pueden competir: el colmado o pulpería de la esquina, con su simpático dependiente, su balanza bien manipulada, sus precios rebajados según se pueda y, sobre todo, una mesa de dominó para que los buenos amigos del barrios cada día se bajen un lavagallo (dominó que nunca encontrarás en aquellos ostentosos negocios agringados).