El CES entrega Informe Final al expresidente Medina

En la mañana de hoy miércoles, la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social, hizo entrega formal al expresidente Danilo Medina, del Informe Final del Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana.

El presidente del CES, Rafael Toribio, expresó la satisfacción del deber cumplido en respuesta a la convocatoria recibida oportunamente para coordinar este espacio de diálogo, en el que superando todas las diferencias se recogieron 26 líneas de acción y un total de 151 propuestas, que condensan e integran los acuerdos a los que se arribaron en este trascendental ejercicio de concertación.

Toribio afirmó también que el esfuerzo engendrado en la histórica cumbre entre el presidente y los expresidentes, nos encamina por un nuevo estilo de gobernanza, en el que es posible explorar más experiencias de diálogos relevantes e imprescindibles sobre temas clave para el engrandecimiento de la República Dominicana.

La presentación del documento se llevó a cabo en la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, donde junto al expresidente Medina participaron entre otros dirigentes del PLD, Johny Pujols, Héctor Olivo, Temístocles Montás, Gustavo Sánchez, Zoraima Cuello, Danilo Díaz, Sigfrido Pared, Adriano Sánchez, Yineuri Díaz, Félix García y Katrina Naut.

Al recibir el Informe del Diálogo, Danilo Medina expresó su gratitud, subrayando que el documento puede ser una hoja de ruta con políticas, recomendaciones y líneas de acción que podrían ser aplicadas en las relaciones con la República de Haití. Agregó que ojalá, pueda ser provechoso para el país y que el presidente de la República pueda obtener de él los mayores beneficios.

Concluida la actividad y abordado por la prensa, el presidente del CES aclaró que el tema de la regularización no está contenido entre los acuerdos recogidos en el Informe Final, destacando que todo lo referente al tema, debe observar las leyes vigentes.

Conforme al compromiso asumido, el cronograma pendiente para la entrega del Informe Final es:

Expresidente Hipólito Mejía, jueves 11 de septiembre a las 4 pm, en su Oficina Presidencial

Expresidente Leonel Fernández, martes 16 de septiembre a las 10 am, en FUNGLODE

El CES reitera que concluida la visita al expresidente Fernández, pondrá a disposición de toda la ciudadanía el contenido íntegro del Informe Final a través de su portal institucional.