EEUU casi potencita

Ya sus grandes portaaviones no cruzan por los mares. Ya no se entromete en las cosas europeas. Ya no se mete con China, más allá de los discutibles aranceles. Ya no le teme a Rusia, que sigue siendo una superpotencia. Ya América Latina es un subcontinente demasiado lejano, incluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya no se mete con sus grandes vecinos, México y Canadá, que no le hacen ni el más mínimo caso. Ya no tiene dominio político nacional desde la Casa Blanca. Ya ser Presidente de los Estados Unidos es un cargo más en su extensa burocracia…(Definitivamente, con Donald Trump el viejo imperialismo es un rotundo fracaso, casi una potencita).